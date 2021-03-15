Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısında 81 il için alınan kararları açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği ve 3 saat süren Kabine Toplantısı'ndan sonra ulusa sesleniş konuşması yaptı. Erdoğan, koronavirüs salgınındaki son tabloya göre toplantıda alınan kararları açıkladı.
İllerde uygulamaya alınan mevcut tedbirlerin bir süre daha sürdürmesi yönünde bir karar aldıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların yeni normalleşme hayatının heyecanı ile kurallara riayet etmeleri konusunda yeterli dikkati göstermeleri gerektiğini söyledi.
Son Güncelleme: 15.03.2021 21:41