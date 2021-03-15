Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısında 81 il için alınan kararları açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği ve 3 saat süren Kabine Toplantısı'ndan sonra ulusa sesleniş konuşması yaptı. Erdoğan, koronavirüs salgınındaki son tabloya göre toplantıda alınan kararları açıkladı.

Salgının başlangıcından itibaren virüsün 2 milyon 700 bin insanın hayatına mal olduğunu ve 29 bin 500 kişinin de hastalığa yenik düştüğünü söyleyen Erdoğan, pandemiye karşı alınan tedbirlerle ilgili yaptıkları değerlendirmeler sonunda bundan sonraki süreç için tedbirlere mümkün olduğu kadar daha fazla uyulması ile birlikte ilgili denetimlerin de daha sıkı şekilde yürüterek var olan süreci yakından takip edeceklerini kaydetti.

İllerde uygulamaya alınan mevcut tedbirlerin bir süre daha sürdürmesi yönünde bir karar aldıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların yeni normalleşme hayatının heyecanı ile kurallara riayet etmeleri konusunda yeterli dikkati göstermeleri gerektiğini söyledi.