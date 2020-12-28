Cumhurbaşkanı Erdoğan, ithal aşıların Türkiye'ye geleceği tarihi duyurdu!

2020 yılının son Kabine toplantısını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantı sonunda kamuoyuna açıklamalarda bulundu. Toplantıda ele alınan konular hakkında detaylı bilgiler veren Erdoğan, yurt dışından ithal edilen koronavirüs aşılarını Türkiye'ye geliş tarihlerini de bildirdi. Çin'den ithal edilen koronavirüs aşısının 1-2 güne kadar geleceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'dan gelecek olan aşılarında Ocak ayında Türkiye'de bulunacağını duyurdu. Erdoğan ayrıca kabine toplantısında yüz yüze eğitim hakkında alınan yeni kararları da açıkladı.

Pandemi döneminde herkes gibi bizlerin de umudu olan aşı çalışmalarında Türkiye'nin dünya ile birlikte normalleşmeye geçebilmesi için tedarik ve geliştirme anlamında yapılan çalışmaları hızlandırdıklarını aktaran Erdoğan, tüm aşı çalışmalarını yakından takip edildiğini ve alınan neticelere göre anlaşma yaparak tedariğini sağladıklarını söyledi.

Yaşanması düşünülen tüm aksaklıklar için de altenatifleri değerlendirdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'den anlaşma sağlayarak aldığımız aşının ilk partisinin yılbaşından önce Almanya'dan gelmesini planladıkları aşının da Ocak ayı içerisinde Türkiye'de olacağını kaydetti.

UZAKTAN EĞİTİMDE SÜRE UZATILDI!

Koronavirüs vakalarında görülen düşüşe uygun olarak alınan kısıtlama kararlarını dikkatle gözden geçirdiklerini söyleyen Erdoğan, uzaktan eğitimle ilgili alınan yeni karar açıklamasında "Vatandaşlarımıza tamam diye ifade ettiğimiz temizlik, maske, mesafe kurallarına sıkı bir şekilde riayet etmelerini bekliyorum. Gelişmelerin ümitvar olduğunu gördük. Okullarımızdaki yüz yüze eğitime verdiğimiz arayı 15 Şubat 2021'e kadar uzatıyoruz.' diye konuştu.