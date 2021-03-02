Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macron telefonda görüşme yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron video konferans görüşmesi yaptı.
02 Mart 2021 Salı 21:05
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile video konferans görüşmesi yaptı. Görüşmede Türkiye-Fransa iş birliğinin çok ciddi bir potansiyelinin olduğuna inandığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa’dan Kafkaslara, Orta Doğu ve Afrika’ya uzanan geniş coğrafyada güvenlik, istikrar ve barış çabalarına önemli katkılar sağlanabileceğini ifade etti.
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