İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
O kentte vatandaşlardan tam kapanma talebi geldi!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma...
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık seçimleri için genelge yayımlandı!
Son Dakika
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık...
Suudi Arabistan, hac ibadeti için Kovid-19 aşısını şartları arasına ekledi
Suudi Arabistan, hac ibadeti için...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macron telefonda görüşme yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron video konferans görüşmesi yaptı.

02 Mart 2021 Salı 21:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macron telefonda görüşme yaptı
Takip Et:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile video konferans görüşmesi yaptı. Görüşmede Türkiye-Fransa iş birliğinin çok ciddi bir potansiyelinin olduğuna inandığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa’dan Kafkaslara, Orta Doğu ve Afrika’ya uzanan geniş coğrafyada güvenlik, istikrar ve barış çabalarına önemli katkılar sağlanabileceğini ifade etti. 



Son Güncelleme: 02.03.2021 21:05
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel MacronTelefon Görüşmesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan HDP milletimizin vicdanında kapanacak açıklamalarında bulundu
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan HDP milletimizin vicdanında kapanacak açıklamalarında bulundu
CHP'den istifa eden Teoman Sancar kimdir, kaç yaşındadır?
CHP'den istifa eden Teoman Sancar kimdir, kaç yaşındadır?
Teoman Sancar kimdir? Chp'den neden istifa etti? Teoman Sancar hangi partiye katılacak? CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar hakkında bilgiler
Teoman Sancar kimdir? Chp'den neden istifa etti? Teoman Sancar hangi partiye katılacak? CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar hakkında bilgiler
Fahrettin Koca istifa etti iddiaları doğru mu? Sağlık Bakanı istifa etti mi?
Fahrettin Koca istifa etti iddiaları doğru mu? Sağlık Bakanı istifa etti mi?
Erdoğan: Kanal İstanbul'u inadına yapacağız
Erdoğan: Kanal İstanbul'u inadına yapacağız
Osman Nuri Kabaktepe kimdir? AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe mi olacak?
Osman Nuri Kabaktepe kimdir? AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe mi olacak?

Popüler Haberler

A101 Piranha tablet nasıl alınır mı? Piranha tablet inceleme ve yorumları
Masumiyet dizisi final mi yapacak?
Hangi yasaklar kaldırıldı? Hangi illerde kısıtlamalar kaldırıldı?
Papa’nın Irak gezisi programı nedir? İlk defa bir Papa Irak'ı ziyaret edecek
Survivor 2021 yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşındadır? Aleyna Kalaycıoğlu biyografisi!
Survivor Çağrı kim? Ünlüler takımında yer alan Çağrı Atakan hayatı
Survivor gönüllülerde yer alan Steven kimdir, nereli ve kaç yaşında? Steven Salam hayatı
Survivor İlayda kim? Gönüllüler takımında yer alan İlayda Şeker nereli?
2021 Survivor yarışmacısı Melis Sezer kimdir? Asıl mesleği nedir?
Survivor Yarışmacısı Öykü Çelik kimdir?
Galatasaray Panathinaikos hazırlık maçı ne zaman oynanacak? Maç hangi kanalda yayınlanacak?
Gelir vergisi stopaj ve KDV ödemelerinin 6 ay vergi ödemesi ertelemesinden kimler faydalanacak?
Bekçilik mülakatları sonuçları açıklandı mı? ne zaman, hangi gün açıklanacak?
Radamel Falcao sakatlığı ne, neden oynamıyor? Falcao ne zaman oynamaya başlayacak?
Çukur Yamaç’ı kim kurtardı?
Kafeler ve restoranlar ne zaman, saat kaçta kapanıyor? Restoran ve kafe açılış kapanış saatleri
Emanet kaç bölüm devam edecek, ne zaman bitecek?
PTT 2021 Mart borç yapılandırma kredisi şartları ve faiz oranları
Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı oyuncuları kimler? Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı konusu nedir?
Bursa'da Yasaklar Kalktı mı?
ALES 3 sınavı ne zaman olacak? ÖSYM bu dönemin 3. ALES sınavının tarihini bildirdi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.