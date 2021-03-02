Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macron telefonda görüşme yaptı

ile video konferans görüşmesi yaptı. Görüşmede Türkiye-Fransa iş birliğinin çok ciddi bir potansiyelinin olduğuna inandığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa’dan Kafkaslara, Orta Doğu ve Afrika’ya uzanan geniş coğrafyada güvenlik, istikrar ve barış çabalarına önemli katkılar sağlanabileceğini ifade etti.