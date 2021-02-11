Cumhurbaşkanı Erdoğan, Covid-19 ikinci doz aşısını yaptırdı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci doz Covid-19 aşısını vurundu. Erdoğan, Telegram hesabı üzerinden "Ben de ikinci doz Covid-19 aşısını yaptırdım. İnşallah en kısa sürede tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz" paylaşımında bulundu.

Bakan Koca: liderliğinde tüm vatandaşlarımız aşılanana kadar çalışacağız

Erdoğan, ilk dozu 14 ocak gününde yaptırmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabı üzerinden, "28 gün önce Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı aşı kampanyasında bugün kendileri 2. doz aşılarını oldular. Liderliğinde tüm vatandaşlarımız aşılanana kadar çalışacağız." Açıklamalarını kullandı.