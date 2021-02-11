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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Covid-19 ikinci doz aşısını yaptırdı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Covid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırmak için hastanenin yolunu tuttu. Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Erdoğan, “"Ben de ikinci doz Covid-19 aşısını yaptırdım. İnşallah en kısa sürede tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz." İfadelerini kullandı.

11 Şubat 2021 Perşembe 21:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Covid-19 ikinci doz aşısını yaptırdı!
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci doz Covid-19 aşısını vurundu. Erdoğan, Telegram hesabı üzerinden "Ben de ikinci doz Covid-19 aşısını yaptırdım. İnşallah en kısa sürede tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz" paylaşımında bulundu.

Erdoğan, ilk dozu 14 ocak gününde yaptırmıştı.

Bakan Koca: liderliğinde tüm vatandaşlarımız aşılanana kadar çalışacağız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabı üzerinden, "28 gün önce Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı aşı kampanyasında bugün kendileri 2. doz aşılarını oldular. Liderliğinde tüm vatandaşlarımız aşılanana kadar çalışacağız." Açıklamalarını kullandı.



Son Güncelleme: 11.02.2021 21:57
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Anahtar Kelimeler:
Covid-19AşıErdoğan
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