Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'li Erdoğdu için suç duyurusunda bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’ya kendisine hakaret ettiği için “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan dolayı 250 bin TL’lik tazminat davası açtı.

Manevi tazminat davası Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından açıldı. Dava dilekçesinde ise Erdoğan’ın sosyal medya hesaplarında asılsız ve uygunsuz ithamların yapıldığı, bu durumun Cumhurbaşkanı’nın kişilik haklarına saldırı olduğu belirtildi. Aynı zamanda “Cumhurbaşkanına hakaret” suçunun da öne serildiği bu sebeplerden dolayı Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 250 bin TL’lik manevi tazminat davası açıldığı bilgiler arasında yer alıyor.

Mahkemeye sunulan dilekçede tam olarak belirtilenle ise şu şekilde:

"Dava dilekçesi ve suç duyurusu dilekçesinde öncelikle adı geçen kişinin paylaşımlarının tümüyle mesnetsiz, bir bütün olarak boş tehditlerden ve ucuz hakaretlerden müteşekkil, sığ ve düzeysiz paylaşımlar olduğu ifade edilmiştir. Dilekçelerin müteakip aşamalarında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile Medeni Kanun'un ilgili hükümlerine değinilmiş, AİHM, Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi kararları ışığında ifade özgürlüğünün sınırları, ifade özgürlüğü ile kişinin itibarının korunmasına dair değerler arasında adil bir dengenin nasıl kurulması gerektiği üzerinde hukuki değerlendirmelerde bulunulmuş, Aykut Erdoğdu'nun paylaşımlarının ifade özgürlüğünün sınırlarını aşan, kişilik haklarına saldırı mahiyetinde ve aynı zamanda suç teşkil ettiği sonucuna varılmıştır."