İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...

Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'li Erdoğdu için suç duyurusunda bulundu

Son dakika haberleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Aykut Erdoğdu'ya "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan dolayı tazminat davası açtılar. Davada öne sürülen miktar ise 250 bin TL oldu.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 18:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'li Erdoğdu için suç duyurusunda bulundu
Takip Et:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’ya kendisine hakaret ettiği için “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan dolayı 250 bin TL’lik tazminat davası açtı.

Manevi tazminat davası Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından açıldı. Dava dilekçesinde ise Erdoğan’ın sosyal medya hesaplarında asılsız ve uygunsuz ithamların yapıldığı, bu durumun Cumhurbaşkanı’nın kişilik haklarına saldırı olduğu belirtildi. Aynı zamanda “Cumhurbaşkanına hakaret” suçunun da öne serildiği bu sebeplerden dolayı Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 250 bin TL’lik manevi tazminat davası açıldığı bilgiler arasında yer alıyor.

Mahkemeye sunulan dilekçede tam olarak belirtilenle ise şu şekilde:

"Dava dilekçesi ve suç duyurusu dilekçesinde öncelikle adı geçen kişinin paylaşımlarının tümüyle mesnetsiz, bir bütün olarak boş tehditlerden ve ucuz hakaretlerden müteşekkil, sığ ve düzeysiz paylaşımlar olduğu ifade edilmiştir. Dilekçelerin müteakip aşamalarında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile Medeni Kanun'un ilgili hükümlerine değinilmiş, AİHM, Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi kararları ışığında ifade özgürlüğünün sınırları, ifade özgürlüğü ile kişinin itibarının korunmasına dair değerler arasında adil bir dengenin nasıl kurulması gerektiği üzerinde hukuki değerlendirmelerde bulunulmuş, Aykut Erdoğdu'nun paylaşımlarının ifade özgürlüğünün sınırlarını aşan, kişilik haklarına saldırı mahiyetinde ve aynı zamanda suç teşkil ettiği sonucuna varılmıştır."

 

 




Son Güncelleme: 05.05.2021 18:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıDavaTazminatDavasıAykutErdoğdu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Muharrem İnce MAVİ Partisi açılımı ve kuruluş tarihi
Muharrem İnce MAVİ Partisi açılımı ve kuruluş tarihi

Popüler Haberler

Emanet dizisi izlenme Oranları Nasıl? Reyting sonuçları ne durumda? Emanet dizisi izlendi mi tutuldu mu?
Seksenler dizisi Suna kimdir? Eda Akalın hakkında bilgiler
Kefilsiz kredi çekilir mi, nasıl çekilir? 2021
Defne ile Son Gece oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Pedofili nedir? Pedofili kelime anlamı nedir?
Aile hekimliğimi nasıl öğrenebilirim? Adresime göre aile hekimim kim?
PTT plakadan hgs bakiye sorgulama 2021
BİM'de satılan Kumtel yağlı radyatör nasıl, alınır mı?
Sabıka kaydı polis ve bekçiliğe engel midir? 2021 Aile bireylerindeki sabıka bekçi ya da polis olmaya engel mi?
Bugün kimin maçı var? TV 5 Mayıs 2021 Çarşamba canlı maç yayın saatleri
Kefaret dizisi Can karakteri kimdir? Göktan Oktay Göztepe kimdir, nereli, kaç yaşında?
SGK'dan toplu para nasıl alınır? SGK toplu prim ödeme parası hesaplama
Menajerimi Ara Barış kimdir? Deniz Can Aktaş kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizi oyuncusu Emin kimdir? Onur Şan hakkında bilgiler
Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? 2021 Ücretli öğretmenlik başvuru şartları
Survivor Barış kimdir? Barış Özbek doğum tarihi
Seksenler dizisi Gamze karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Ecmel İs kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kamu ve özel bankaları arasında en uygun faiz imkanı olan bankalar 5 Mayıs 2021 Çarşamba
Seksenler dizisi Mikser Melahat karakterini kim canlandırıyor? Özlem Tokaslan biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 194.bölüm fragmanı ve 11 Mayıs 2021 Salı özeti ATV
Hangi markanın sıfır otomobili ne kadar? Mayıs 2021 Otomobil markaları güncel sıfır otomobil fiyatları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.