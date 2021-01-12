Cumhurbaşkanı Erdoğan BİP ve Telegram uygulamasına geçiş yaptı

WhatsApp tarafından hazırlanan kullanıcılara zorunlu tutulan yeni güncelleme ile birlikte milyonlarca kişinin uygulamaya karşı tepkileri devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli ve milli uygulamalar olan BİP ve Telegram'ı kullanmaya başladığı bildirildi.

WhatsApp'ın silip yerli uygulamaların kullanılarak BİP ve Telegram ile mesajlaşma programlarına yönelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kullanıcı adları da dijital medya hesabından paylaşıldı.

Söz konusu değişikliğe ilişkin yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın artık BiP ve Telegram'da olduğu belirtilirken, katılım sağlamak için BiP'te kullanıcı adının 'https://channels.bip.ai/join/rterdogan', Telegram uygulamasında ise 'https://t.me/RTErdogan' olduğu duyuruldu.