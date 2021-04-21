Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'a verdiği hastane sözünü tuttu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Başbakan Edi Rama’nın Türkiye ziyareti sırasında sözünü verdiği ve üç ayda tamamlanmasını istediği hastane tamamlandı. Türkiye tarafından yapım aşaması tamamlanan Türkiye – Anavutluk Dostluk Hastanesi açılış programına canlı yayın ile katılım sağlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Anavutluk’un sosyal ve ekonomik kalkınması için her çeşit desteği sağladıklarını aktardı. Erdoğan, “"Hem 2019 Eylül ve Kasım depremleri sonrasında hem de korona virüs salgınıyla mücadelesinde hiçbir karşılık beklemeden tüm imkanlarımızla Anavut halkının yanında olduk" ifadelerine yer verdi.

“Konutları Ağustos’a kadar tamamlayacağız”

Anavutluk Başbakanı Edi Rama’nın 21 Eylül ile 26 Kasım 2019 tarihlerinde yaşanan depremler dahilinde Anavutluk’un A ve B planlarının dışında "Yanımızda Türkiye var" sözlerini hatırlatan Erdoğan, "Biz de kısa sürede başlattığımız proje ile Anavut kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermiştik. Konutları inşallah ağustos ayına kadar tamamlayıp ihtiyaç sahiplerine teslim etmenin bahtiyarlığını da birlikte yaşayacağız" ifadelerine yer verdi.

“Verdiğimiz sözü tutmanın gururunu yaşıyoruz”

Anavutluk Başbakanı Edi Rama’nın Ocak ayında Türkiye’ye yaptığı ziyaret vesilesi ile iki ülkenin arasındaki dostluk ile kardeşlik bağını bir adım daha ileriye götürerek stratejik ortaklığı resmiyete döktüklerini dile getiren Erdoğan, Anavutluk’ta 150 yataklı bir hastanenin üç ayda bitirilmesi konusundaki kararı açıkladıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bugün Anavut kardeşlerimize verdiğimiz sözü tutmanın gururunu yaşıyoruz. 3 aydan kısa sürede hastanemizin inşaatını tamamladık. En moden tıbbi cihazlarla donatıp tefriş ettik. 70 milyon Euro'ya mal olan Fier Dostluk Hastanemiz toplam 50 bin metrekarede 17 bin 425 metrekare kapalı alana sahiptir. 6 ameliyathanesi, 6 polikliniği, 20 yoğun bakım ünitesi ve 130 servis yatağı ile Anavut kardeşlerimizin hizmetine hazır hale getirilmiştir. Hastanede 23 temel branşta 56'sı Türk, 331'i Anavut, toplam 387 sağlık personeli omuz omuza hizmet verecektir. Esasen 5 kişilik sağlık ekibimiz dün itibariyle göreve başlamıştır. Biz Anavutluk başta olmak üzere tüm Balkanlar'ın barış, huzur, istikrar ve kalkınması için çaba harcıyoruz. Türkiye'yi tehdit ye da rakip olarak görenler ise sadece ve sadece kendi çıkarları temelinde hareket ederek büyük bir yanılgı içerisine düşüyor. İşte bugün köklü ve çok boyutlu Türkiye-Anavutluk dostluğuna yeni bir halka eklediğimize inanıyorum" dedi.