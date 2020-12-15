Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Esnafa destek paketi geliyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün toplanan kabinenin ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, esnafa destek paketinin verileceğini belirtti. Detaylar haberimizde.

Esnafa Destek Paketi detaylar;

İş yeri kiralama hizmetlerindeki geçerli %8’lik KDV oranı 1 Haziran’a kadar sürdürülecek.

Yeme içme sektörü, konaklama, yolcu taşımacılığı, bakım-onarım gibi sektörlerde geçerli KDV indirimleri de 1 Haziran’a kadar geçerli olacak.

Salgından etkilenen 1.239.428 esnafa 3 ayda bir 1000 lira ödeme desteği sunulacak.

Destek ödemeleri, taksici, dolmuş ve servis ile pansiyon, yurt, kreş ve düğün salonu işletenleri pazarcılar, terziler, oto tamirciler, lokantacılar, pastaneciler, kadın ve erkek kuaförleri kapsayacak.

İşyeri kendine ait olmayan, kira ödemesi yapan büyükşehirdeki işletmecilere 3 aylık bir süreyle aylık 750 TL, diğer illerdeki işletmecilere ise 500 TL kira desteği yapılacak.

Pandemi döneminde vefat eden sağlık çalışanlarının vazife aldıkları kadroya göre meslek hastalığı statüsünde bulunma aşaması hızla sonuçlandırılacak.

Yüzde 10’a indirilen gayrimenkul kiralarındaki stopaj oranı 1 Haziran’a kadar aynı oranla devam edecek.

Pandemi döneminde vefat eden sağlık çalışanlarının aileleri ek ödeme, faizsiz konut kredisi, istihdam hakkı, fatura indirimi, eğitim öğretim yardımı gibi haklardan yararlanacak.