İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Londra'daki dükkanına müdür arayan Nusret Gökçe, 850 bin TL’yi gözden çıkardı
Londra'daki dükkanına müdür arayan Nusret...
2021 yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık yarım gün mü tatil?
2021 yılbaşı tatili kaç gün?...
CHP Milletvekili Engin Altay'ın tepki toplayan sözlerine savunma geldi
CHP Milletvekili Engin Altay'ın tepki...
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Esnafa destek paketi geliyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Esnafa destek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Esnafa destek paketi geliyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün toplanan kabinenin ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, esnafa destek paketinin verileceğini belirtti. Detaylar haberimizde.

15 Aralık 2020 Salı 18:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Esnafa destek paketi geliyor!
Takip Et:

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün toplanan kabinenin ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, esnafa destek paketinin verileceğini belirtti. Detaylar haberimizde.

Esnafa Destek Paketi detaylar;

İş yeri kiralama hizmetlerindeki geçerli %8’lik KDV oranı 1 Haziran’a kadar sürdürülecek.

Yeme içme sektörü, konaklama, yolcu taşımacılığı, bakım-onarım gibi sektörlerde geçerli KDV indirimleri de 1 Haziran’a kadar geçerli olacak.

Salgından etkilenen 1.239.428 esnafa 3 ayda bir 1000 lira ödeme desteği sunulacak.

Destek ödemeleri, taksici, dolmuş ve servis ile pansiyon, yurt, kreş ve düğün salonu işletenleri pazarcılar, terziler, oto tamirciler, lokantacılar, pastaneciler, kadın ve erkek kuaförleri kapsayacak.

İşyeri kendine ait olmayan, kira ödemesi yapan büyükşehirdeki işletmecilere 3 aylık bir süreyle aylık 750 TL, diğer illerdeki işletmecilere ise 500 TL kira desteği yapılacak.

Pandemi döneminde vefat eden sağlık çalışanlarının vazife aldıkları kadroya göre meslek hastalığı statüsünde bulunma aşaması hızla sonuçlandırılacak.

Yüzde 10’a indirilen gayrimenkul kiralarındaki stopaj oranı 1 Haziran’a kadar aynı oranla devam edecek.

Pandemi döneminde vefat eden sağlık çalışanlarının aileleri ek ödeme, faizsiz konut kredisi, istihdam hakkı, fatura indirimi, eğitim öğretim yardımı gibi haklardan yararlanacak.

 



Son Güncelleme: 15.12.2020 18:06
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Esnafa Destek PaketiKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP Milletvekili Engin Altay'ın tepki toplayan sözlerine savunma geldi
CHP Milletvekili Engin Altay'ın tepki toplayan sözlerine savunma geldi
İBB'de İSKİ tarafından teklif edilen suya @ zam talebi reddedildi!
İBB'de İSKİ tarafından teklif edilen suya @ zam talebi reddedildi!
Kabine toplanıyor! Eğitim başta olmak üzere önemli konular karara bağlanacak
Kabine toplanıyor! Eğitim başta olmak üzere önemli konular karara bağlanacak
İranlı Vekilden Bakan Zarif'e Erdoğan eleştirisi: O Azerbaycan'ın yanında, siz değilsiniz
İranlı Vekilden Bakan Zarif'e Erdoğan eleştirisi: O Azerbaycan'ın yanında, siz değilsiniz
MHP Liderinden Kılıçdaroğlu hakkında müjde açıklaması!
MHP Liderinden Kılıçdaroğlu hakkında müjde açıklaması!
Resmi yazı yayımlandı! Kamuda mesai saatleri 10.00-16.00 olarak değiştirildi
Resmi yazı yayımlandı! Kamuda mesai saatleri 10.00-16.00 olarak değiştirildi

Popüler Haberler

15 Aralık Koronavirüs tablosu ne zaman açıklanacak? Koronavirüste son durum ne?
Süper Loto sonuçları 15 Aralık 2020 Salı
Yatıya Misafirim Var 15 Aralık puan durumu nasıl?
Konut hesabı uygulamasına 2021 desteği ne kadar? Konut hesabı 2021 destek oranı
2021 resmi tatil günleri ve tatil tatilleri takvimi
2021 yılı burç yorumları – 12 Burç 2021 yıllık burç yorumları
Ev almak isteyen vatandaşlara faizsiz konut kredisi imkanı geliyor!
Çıplak dizisinin konusu nedir? Çıplak dizisi neden yayından kaldırıldı?
Covid-19 Koronavirüs PCR test ücreti ve antikor testi ücreti ne kadar?
ABD CAATSA yaptırımları yaptırımları nedir, nasıl işliyor?
Kaç yaşında emekli olunur? Zorunlu emeklilik yaşı kaçtır?
TUS ve STS Tıp Doktorluğu 1. dönem geç başvuruları başlıyor! Adaylar için son tarih.
Haftaya sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, kaç gün olacak? 23 Nisan sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Exatlon Challenge Mendemur Lemur kimdir? Yarışmacı Mendemur Lemur hakkında bilgiler
Erkenci Kuş final bölümü ne zaman yayınlanacak? Dizi ne zaman final yapacak?
Yasak Elma dizisinin 90. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 89. bölüm özeti
Covid-19 Koronavirüs PCR test ücreti ne kadar?
İzmir Şehir Hastanesi ne zaman hizmete açılacak?
e-Nabız covid-19 test sonucu sorgulama
21 Aralık 2020 neler olacak? Jüpiter ve Satürn gezegenlerinin buluşması Elektrik kesintisi olacak mı?
Epic Games'da ücretsiz dağıtılacak oyun listesi

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.