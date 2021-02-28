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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Şubat darbesini anlattı: Ben yaşadım, farkındayım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1997 yılında gerçekleştirilen 28 Şubat darbesiyle ilgili bir mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında darbenin bir insanlık suçu olduğunu belirterek, 28 Şubat'ı kendisinin de yaşadığını söyledi.

28 Şubat 2021 Pazar 15:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Şubat darbesini anlattı: Ben yaşadım, farkındayım!
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1997 yılı Şubat ayında postmoden darbe olarak değerlendirilen darbe ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında siyasi hayatının bitirilmek istendiği yönünde vurgu yaparak yaşadığı 28 Şubat'ı anlattı.

Her türlü darbenin bir insanlık suçu olduğunu savunan Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 Şubat tarihini farkında olduğunu ve o günü yaşadığını belirterek siyasi hayatının nasıl bitirildiğini kısaca aktardı.

O dönemlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde bulunan ve okuduğu bir şiir sebebiyle hapse atılarak hukuksuz bir şekilde yargılandığını söyleyen Başkan Erdoğan siyasi hayatının bitirilmek istendiğini vurgulayarak bugün halkın oylarıyla seçilmiş bir Cumhurbaşkanı olarak görevinin başında olduğunu ve her türlü engelleme girişimlerine rağmen halkına hizmet etiğini ve etmeye de devam edeceğini söyledi.



Son Güncelleme: 28.02.2021 15:10
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Cumhurbaşkanı Erdoğan28 şubatDarbe28şubat Mesajı
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