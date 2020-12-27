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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2021 yılı demokratik ve ekonomik reformlar yılı olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021 yılında demokratik reformların ön planda olacağını belirterek, yapmış olduğu çalışmaları yakın zamanda açıklayacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa ve Amerika ile bir sıkıntıların olmadığını da belirtti.

27 Aralık 2020 Pazar 16:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2021 yılı demokratik ve ekonomik reformlar yılı olacak
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Ankara Gölbaşı Şehir Geçişi Açılış Töreni'ne video bağlantıyla katılan Erdoğan, "Demokrasi ve kalkınma mücadelesi son durağı olmayan bir yolculuk gibidir" sözlerini sarf ederek şunları ekledi:

"Önünüzde daima kat etmeniz gereken çok mesafe vardır. Reformları, çıtayı sürekli yükselterek sürdürüyoruz. 2021 yılı söz verdiğimiz gibi demokratik ve ekonomik reformlar yılı olacaktır. Bu konuda yapılan hazırlıkları en yakın sürede halkımıza sunacağız.

"Ekonomide maruz kaldığımız saldırılar en kısa sürede geride bırakmayı ümit ediyoruz. Yapısal reformları hızlandırarak, içine hapsedilmeye çalışıldığımız, faiz, kur, enflasyon şer üçgenini kırarak üretim ve istihdam merkezli bir sistem kurmakta kararlıyız. Demokratik reformları kimse bizi mecbur bıraktığı için değil milletimizin her bir ferdi bunlara layık olduğu için yapıyoruz.

"Ne Avrupa ile Amerika ile çözülemeyecek bir sıkıntımız bulunuyor. Haklarımıza, hukukumuza, potansiyelimize saygı gösterilmesi şartı ile herkesle görüşmeye hazırız. Türkiye gerçeğini siyasi ve ekonomik olarak kabul ettirdiğimize inanıyorum."



Son Güncelleme: 27.12.2020 16:38
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Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıRecepTayyipErdoğan
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