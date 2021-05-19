Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs mesajını yayımladı: Gençlerimizin kahramanlıkları..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' vesilesiyle gençler için bir mesaj yayımladı. Mesajında, Türk gençliği ile övünen Erdoğan, milli öüadeleden bu yana ortaya konulan kahramanlıkalrı aktardı

19 Mayıs 1919 tarihinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletinden aldığı bağımsızlık inancının gücüyle milli mücadelenin başlatıldığı bir tarih olarak bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle emperyalist ve sömürgecilerle dolu işgal kuvvetlerine karşı verilen mücadele çerçevesinde Türk milletinin sarsılmaz bir kararlılık ile yeniden ayağa kalktığını söyledi. Erdoğan mesajında, Türk milletinin İstiklal Mücadelesi süresinde hiçbir millette olmayan azim ve cesaret ile düşmana karşı vatanını ve bayrağını savunarak büyük zafer elde ettiğini belirterek Türk gençlerinin de milli mücadeleden bu güne kadar gösterdikleri kahramanlıklarla ülkenin ümidi olduklarını ortaya koyduklarını aktardı.

TÜRK GENÇLERİNE HER ZAMAN GÜVENİYORUZ

Tüm alanlar kapsamında kendilerine ait stratejileriyle milli ve yerli imkanları kullanarak hedeflerine doğru ilerleyen bir ülke olarak gençlerin bu süreç içerisinde verdikleri katkı ve başarılarla gurur duyduklarını ve onlara her zaman güvendiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, onlara inşa edilen aydınlık Türkiye'de eğitimlerinde istihdamlarına, sanat ve spor da dahil olmak üzere tüm alanlarda kendilerine sunulan imkan ve destekleri en iyi şekilde onlardan değerlendirmelerini beklediklerini dile getirdi.