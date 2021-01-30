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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Feridun Hadi Sinirlioğlu kimdir, nereli?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görevlendiren Feridun Hadi Sinirlioğlu kimdir çok merak edildi. Peki Feridun Siniroğlu kimdir? detaylar haberimizde yer almaktadır.

30 Ocak 2021 Cumartesi 22:02
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Feridun Hadi Sinirlioğlu kimdir, nereli?
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Resmî Gazete’de yapılan atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayınlandı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atanan Feridun Hadi Sinirlioğlu merak edildi.. Birleşmiş Milletler nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimî temsilciliği Özel temsilcisi olarak görevlendirilen Sinirlioğlu Büyükelçi unvanına sahip oldu.

Feridun Siniroğlu kimdir?

1956 yılında Giresun Görele'de dünyaya gelen Feridun Hadi Sinirlioğlu Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Bir dönem Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Daimî Büyükelçisi olarak görev yapan Sinirlioğlu, Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde, yüksek lisans ve doktorasını yapmıştır. 2009 ve 2016 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı olan, 2015 yılımda ise Türkiye genel seçimleri sonrasında oluşturulan geçici seçim hükûmetinde Türkiye Dışişleri Bakanı olarak görev almıştır.



Son Güncelleme: 30.01.2021 22:02
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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı BaşdanışmanıFeridun Siniroğlu
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