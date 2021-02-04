Cumhur ittifakı ortakları 'Yeni Anayasa' için bir araya geldi

Cumhur ittifakı ortakları olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün Külliye'de bir araya geldi. Türkiye'nin gözü ikili arasında gerçekleşen kritik toplantıya çevrilirken, toplantının en önemli gündem maddesinin yeni anayasa çalışmaları olacağı bildirildi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ise bugün Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine Külliye'ye geldi. İki ortak arasında gerçekleşecek toplantının en önemli gündem maddesi 'Yeni Sivil Anayasa'nın olacağı belirtilirken ikilinin Boğaziçi Üniversitesi'nde devam eden gösteri ve eylemlerin sürecini de değerlendirecekleri bildirildi.
Son Güncelleme: 04.02.2021 18:16