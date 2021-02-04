Cumhur ittifakı ortakları 'Yeni Anayasa' için bir araya geldi

Cumhur ittifakı ortakları olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün Külliye'de bir araya geldi. Türkiye'nin gözü ikili arasında gerçekleşen kritik toplantıya çevrilirken, toplantının en önemli gündem maddesinin yeni anayasa çalışmaları olacağı bildirildi.

Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrası ulusa sesleniş konuşması yapan Başkan Erdoğan, konuşmasında ittifak ortağına yeni anayasa çağrısında bulunmuştu. Bu çağrıya yanıt ise MHP Lideri Devlet Bahçeli'den olumlu olarak gelmişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ise bugün Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine Külliye'ye geldi. İki ortak arasında gerçekleşecek toplantının en önemli gündem maddesi 'Yeni Sivil Anayasa'nın olacağı belirtilirken ikilinin Boğaziçi Üniversitesi'nde devam eden gösteri ve eylemlerin sürecini de değerlendirecekleri bildirildi.