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Çipli kimlik kartlarında e-imza dönemi başlıyor!

Yeni çipli kimlik kartlarında e-imza dönemi başlatılıyor. Bu sayede vatandaşlar, banka ve tapu gibi alanlarda parmak iziyle biyometrik verilerini kolayca verebilecekler.

06 Nisan 2021 Salı 18:20
Çipli kimlik kartlarında e-imza dönemi başlıyor!
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Biyometrik veri yönetimi sisteminin düzenlediği tanıtım toplantısında katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni kimlik kartlarıyla ilgili önemli bilgiler verdi. Kısa bir süre sonra kimlik kartlarının içine e-imza sisteminin konulacağını söyleyen Bakan Soylu, bu sayede vatandaşların banka ve tapu gibi alanlarda parmak iziyle biyometrik verilerini verebileceklerini ve işlemlerine kolaylıkla başlayabileceklerini ifade etti.

Dünya genelinde parmak izinin genel olarak bütün sistemlerde standart olarak kullanılan bir uygulama olduğunu belirten Bakan Soylu, 'Nüfus Genel Müdürlüğü'ne bağlanacak olan elektronik ortamda kimlik doğrulama sistemine değinerek söz konusu projenin farklı kurumlar alanında faaliyet gösterecek vizyon projelerden biri olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin özellikle karşı karşıya olduğu en temel meselelerden olan dolandırıcılık ve sahteciliği önüne geçebilecek olan e-imza sisteminin kısa süre içinde kimlik kartlarının içine alınacağını bildiren Bakan Soylu, bu sitemin ayrıca banka ve özel sektörlerde de uygulanacağını söyledi. Vatandaşların noter, banka ve tapu gibi alanlarda bilgilerine kolayca erişilebilmesi için kişisel bilgiler analiz programları dönemine geçiş yapacağını ifade eden Bakan Süleyman Soylu, Bakanlık olarak tüm  biyometrik verilerin güvenli bir şekilde alınması için  bu projeyi devreye aldıklarını kaydetti.

 



Son Güncelleme: 06.04.2021 18:20
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Anahtar Kelimeler:
çipli Kimlik KartıE İmzaIçişleri Bakanlığı
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