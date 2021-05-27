CHP'nin ücretsiz su önergesi MHP ve AKP'liler tarafından engellendi

Ülkemizde siyasi noktada birçok kriz yaşanmaktadır. Son olarak Denizli’de büyük bir kriz yaşandı. Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinde yapılan toplantı çerçevesindekanadı ücretsiz su önergesi getirdi. CHP’nin getirmiş olduğu ücretsiz su önergesine AKP ve MHP grubu hayır oyu verdi.

CHP’liler bu kadar önemli bir su önergesini nasıl reddettiklerine anlam veremedi. Önergede pandemi döneminden dolayı vatandaşlarımızı bir nebze de olsa rahatlatılması amacıyla 10 metreküpe kadar olan kullanımların belediye tarafından karşılanması bulunuyordu. Bu kapsamda 12 ay boyunca sürecek olan önerge MHP ve Ak Parti grubunun ret oyu vermesinden dolayı kabul edilmedi. Bu kapsamda halkı ne kadar düşünmedikleri de anlaşılmış oldu. Hem CHP grubu hem de insanlar AKP ve MHP’ye tepki gösterdi.