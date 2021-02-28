CHP'li vekil Teoman Sancar partisinden istifa ettiğini duyurdu

Daha önce adı partiden istifa edecekler listesinde yer alan fakat yaptığı açıklamayla bu haberleri yalanlayan CHP'nin Denizli milletvekili Teoman Sancar, Twitter hesabı üzerinde partiden ayrıldığını duyurdu.

Teoman Sancar, yaptığı paylaşımda CHP üyeliğinden ve milletvekili görevinden ayrılmak istediği ve bu sebepten dolayı partisinden istifa ettiğini yazdı. Sancar, daha sonra istifasını duyurduğu tweeti kullanıcı yorumlarına kapattı.

CHP Denizli milletvekili Teoman Sancar'ın da adının bulunduğu 17 CHP'li vekilin partiden ayrılacağı yönünde ortaya atılan iddialar üzerine yazılı açıklama yaparak bu haberler yalanlanmıştı. Sancar bu açıklamasının üzerinden 18 gün geçtikten sonra gelen istifa kararı kafaları karıştırdı.