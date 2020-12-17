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CHP’li Serdar Aksoy’un gözaltına alınması sonrasında tartışmalar devam ediyor! Menemen Belediye başkanvekili seçimleri iptal oldu!

Menemen Belediye başkanvekili seçimlerinde tartışmalar sürüyor. Serdar Aksoy'un gözaltına alınmasında sonra yerine seçilecek olan başkanvekili seçimlerinde tansiyonlar yükselmeye devam ediyor. AK Parti ve CHP arasında geçen başkanvekili seçimlerinde son durumun ne olduğu merak konusu oldu.

17 Aralık 2020 Perşembe 17:31
CHP’li Serdar Aksoy’un gözaltına alınması sonrasında tartışmalar devam ediyor! Menemen Belediye başkanvekili seçimleri iptal oldu!
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İzmir 2. İdare Mahkemesi Menemen Belediye Başkanı CHP’li Serdar Aksoy’un gözaltına alınması sonrasında, yerine yapılacak olan başkanvekilliği seçimiyle ilgili yapılan itirazların sonrasında yürütmeyi durdurma kararı alındı.

Dört turda yapılan seçimde eşitliğin bozulmaması üzerine yapılan kura sonrası CHP'li Deniz Karakurt başkanvekili seçildi. AK Parti Meclis üyesi Aydın Pehlivan, konuyu mahkemeye taşıyarak seçimin iptalini talep etti.

Pehlivan, seçimin kura kısmının "yürütmenin durdurulması" talebiyle, oylamanın açık ve şeffaf bir kutuda değil, kapalı bir torbada yapılması zorunluluğunun ihlali nedeniyle dava açtı.

Menemen Belediyesi de seçim günü tutanak, zarf, oy pusulası ve kamera kayıtlarını talep üzerine İzmir 2. İdare Mahkemesi'ne gönderdi. Delilleri değerlendirmeye alan mahkeme heyeti, kuranın torba yerine şeffaf fanusta yapıldığı, gizli oylama kuralına uyulmadığı ve Kuranın kapalı torba içinde tutulmadığı gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararını verdi.



Son Güncelleme: 17.12.2020 17:31
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Menemen BelediyeBaşkanvekiliSeçimleriCHPAKP
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