CHP'li Milletvekili Aykut Erdoğdu'ya soruşturma

CHP’li İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında soruşturma açıldı. Soruşturmanın gerekçesinin ise Erdoğdu’nun Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar olduğu dile getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatlarının “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçundan dolayı şikayet dilekçesinin vermesinin ardından Erdoğdu için soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"27'nci dönem milletvekili Aykut Erdoğdu’nun 04/05/2021 tarihinde Twitter'dan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanına hakaret teşkil eden sözler sarf ettiği iddiasıyla, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan vekili tarafından verilen şikayet dilekçesi üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatılmıştır"

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Aykut Erdoğdu, ATV ve Sabah grubunun kendisini hedef göstermesi sonrasında sosyal medya hesabından bazı paylaşımlarda bulundu.

Erdoğdu yaptığı paylaşımda Sabah ve ATV muhabirlerinin kendisinin kadın arkadaşlarını aradıklarını ve bir ilişkileri olup olmadıklarını sorduğunu açıkladı. Paylaşımında su sözlere yer verdi:

"Sayın Recep Tayyip Erdoğan kurduğunuz düzeninizin bu alçak sorularına cevap vererek siyasi şantajınıza prim vermeyeceğim.”

"İşlediğiniz suçların milyonlarca mağduru var. Benim tek muradım bir gün sizin yargılanabileceğiniz tek suç olan vatana ihanet suçuyla yargılanmanız… Bu sayede bir daha kimse bu suçları işlemeye kalkışmasın"