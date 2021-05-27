CHP'li Erdoğdu Süleyman Soylu'ya uyuşturucu trafiğiyle ilgili soru önergesi sundu

CHP’li Erdoğdu, İçişleri Süleyman Soylu’ya yanıtlaması için hazırladığı soru önergesinde, Kolombiya, Venezuela, Panama, Ekvador ve Brezilya’dan kaç kişinin T.C vatandaşlığın altdığını ve kaç kişide T.C pasaportu bulunduğunu sordu.
“Türkiye öyle anlaşılmaktadır ki son 20 yılda ciddi bir uyuşturucu trafik rotasında önemli bir hedef ülke haline gelmiştir.” İfadesini kullanan Erdoğdu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan şu sorulara cevap vermesini istedi:
- "1 Eylül 2016 tarihinden bu yana aslen Kolombiya, Venezuela, Panama, Ekvador ve Brezilya uyruklu olup Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı ve pasaport alanlar, adı geçen menşe ülkelere göre sıralanmak kaydıyla, kaç kişidir?
- 1 Eylül 2016 tarihinden bu yana aslen Kolombiya, Venezuela, Panama, Ekvador ve Brezilya uyruklu olup Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı ve pasaportu alan kimselerin isim ve soyadları nedir? Bunlar hangi menşe ülkelerden olup Türk pasaport ve vatandaşlığı almışlardır?
- Önceki sorular kapsamında yer alan ülkelerden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı ve Türk pasaportu alan kişiler hangi mesleklerle iştigal etmektedirler?
- Bu kişiler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı ve Türk pasaportunu hangi gerekçelerle alma hakkını kazanmışlardır?"
Son Güncelleme: 27.05.2021 09:21