CHP'li Erdoğdu Süleyman Soylu'ya uyuşturucu trafiğiyle ilgili soru önergesi sundu

CHP’li Erdoğdu, İçişleri Süleyman Soylu’ya yanıtlaması için hazırladığı soru önergesinde, Kolombiya, Venezuela, Panama, Ekvador ve Brezilya’dan kaç kişinin T.C vatandaşlığın altdığını ve kaç kişide T.C pasaportu bulunduğunu sordu.

Erdoğdu hazırladığı önergede, 2019 Şubat’ta Ekvador’dan Mersin Limanına gelen bir gemide bulunan konteynerde 615 kg. kokain bulunduğu, 2020 Mayıs’ta ise Venezuela’dan Türkiye’ye sevk edilmiş peynir tenekeleri içerisinde 119 kg uyuşturucuya el konuldu, 2020 Haziran’da Kolombiya’dan Türkiye’ye gelen bir geminin içinde 5 ton kokain bulunduğu, 2020 Ağustos’ta Brezilya’dan gelmekte olan bir gemide 540 kg kokain ele geçirildiği ve yine 2020 Ekim ayında Brezilya’dan Mersin’e gelen bir gemi içinde 220 kilogram kokaine ulaşıldığı, 2021 Mayıs’ta Ekvator’dan Mersin limanına gelmekte olan bir gemide Panama’da 616 paket kokain bulunduğu haberlerini hatırlattı.

“Türkiye öyle anlaşılmaktadır ki son 20 yılda ciddi bir uyuşturucu trafik rotasında önemli bir hedef ülke haline gelmiştir.” İfadesini kullanan Erdoğdu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan şu sorulara cevap vermesini istedi: