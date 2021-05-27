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CHP'li Erdoğdu Süleyman Soylu'ya uyuşturucu trafiğiyle ilgili soru önergesi sundu

CHP’li Erdoğdu Süleyman Soylu’ya uyuşturucu trafiğiyle ilgili soru önergesi sundu! CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya 2016 yılından bu zamana kadar Kolombiya, Venezuela, Panama, Ekvador ve Brezilya’dan kaç kişinin T.C vatandaşlığına geçtiğini sordu.

27 Mayıs 2021 Perşembe 09:21
CHP'li Erdoğdu Süleyman Soylu'ya uyuşturucu trafiğiyle ilgili soru önergesi sundu
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CHP’li Erdoğdu, İçişleri Süleyman Soylu’ya yanıtlaması için hazırladığı soru önergesinde, Kolombiya, Venezuela, Panama, Ekvador ve Brezilya’dan kaç kişinin T.C vatandaşlığın altdığını ve kaç kişide T.C pasaportu bulunduğunu sordu.

Erdoğdu hazırladığı önergede, 2019 Şubat’ta Ekvador’dan Mersin Limanına gelen bir gemide bulunan konteynerde 615 kg. kokain bulunduğu, 2020 Mayıs’ta ise Venezuela’dan Türkiye’ye sevk edilmiş peynir tenekeleri içerisinde 119 kg uyuşturucuya el konuldu, 2020 Haziran’da Kolombiya’dan Türkiye’ye gelen bir geminin içinde 5 ton kokain bulunduğu, 2020 Ağustos’ta Brezilya’dan gelmekte olan bir gemide 540 kg kokain ele geçirildiği ve yine 2020 Ekim ayında Brezilya’dan Mersin’e gelen bir gemi içinde 220 kilogram kokaine ulaşıldığı, 2021 Mayıs’ta Ekvator’dan Mersin limanına gelmekte olan bir gemide Panama’da 616 paket kokain bulunduğu haberlerini hatırlattı.

“Türkiye öyle anlaşılmaktadır ki son 20 yılda ciddi bir uyuşturucu trafik rotasında önemli bir hedef ülke haline gelmiştir.” İfadesini kullanan Erdoğdu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan şu sorulara cevap vermesini istedi:

  • "1 Eylül 2016 tarihinden bu yana aslen Kolombiya, Venezuela, Panama, Ekvador ve Brezilya uyruklu olup Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı ve pasaport alanlar, adı geçen menşe ülkelere göre sıralanmak kaydıyla, kaç kişidir?
  • 1 Eylül 2016 tarihinden bu yana aslen Kolombiya, Venezuela, Panama, Ekvador ve Brezilya uyruklu olup Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı ve pasaportu alan kimselerin isim ve soyadları nedir? Bunlar hangi menşe ülkelerden olup Türk pasaport ve vatandaşlığı almışlardır?
  • Önceki sorular kapsamında yer alan ülkelerden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı ve Türk pasaportu alan kişiler hangi mesleklerle iştigal etmektedirler?
  • Bu kişiler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı ve Türk pasaportunu hangi gerekçelerle alma hakkını kazanmışlardır?"

Son Güncelleme: 27.05.2021 09:21
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