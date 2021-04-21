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CHP'li Engin Altay'ın Menderes göndermesine tepki yağdı

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay'ın bir konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Menderes'i örnek göstererek "'Umarım Erdoğan'ın da sonu benzemesin" demesi üzerine hükümetten tepkiler yağdı.

21 Nisan 2021 Çarşamba 20:24
CHP'li Engin Altay'ın Menderes göndermesine tepki yağdı
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CHP Grup Başkanvekili Engin Altay konuk olduğu bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı eleştirilerini dile getirmişti. Eleştirilerinde Merhum Başbakan Adnan Menderes öneğini vererek “Umarım Erdoğan’ın da sonu böyle olmaz” demişti.

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay’ın Cumhurbaşkanı’na karşı söylediği sözler karşısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından tepkisini dile getirdi. Soylu şu paylaşımı yaptı;

“Siyasete, demokrasiye, Millete inanmayan, hala darbeyi iktidar aracı gören zavallılar… “Menders’in sonunu Erdoğan’a yakıştırmak…” Vallahi sizi 15 Temmuz’dan beter yaparız…”

Bakan Soylu’nun Altay’a karşı tepkisinde kullandığı ifadeler şu şekilde;

 

Numan Kurtulmuş’tan tepki

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay’ın o sözlerine AK Parti Başkan Vekili Numan Kurtulmuş’tan da tepki geldi. Kurtulmuş şu ifadeleri kullandı;

''Yine aynı kafa! Yazıktır. Milletin gönlünde ebedileşmiş Şehid Başbakan Menderes’in sonunu hatırlatmaktan bir türlü vazgeçmiyorlar. Unutmayın! Kılıcınızın iki tarafının da kestiği o kara günler geride kaldı. #HaddiniBilEnginAltay'' 

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik tepkisini dile getirdi

Ömer Çelik konuya ilişkin şu paylaşımı yaptı;

''Milli iradeyi ölümle tehdit edenlere meydan okuyoruz. Elinizden geleni ardınıza koymayın! Cumhurbaşkanımızı “Menderes’in sonu” ile tehdit edenlere diyoruz ki, buyrun gelin, biz burdayız. Siz “Menderes’in sonu” diye tehdit edin, biz milli irade diyerek dimdik karşınızdayız. Bu ülkede milli iradeye sadece katledilmeyi layık gören zihniyet hala diri. O kadar büyük acılardan sonra hala değişmiyorlar. “Menderes’in sonu”nu vadediyorlar milli iradeye. Ama milletimiz bu katliam siyasetine geçit vermez. Millet egemenliğine bir daha asla göz dikemezler.”

Bir diğer tepki İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan geldi

Altun, tepkisini şu sözlerle belitti;

Erdoğan’ın da sonu Menderes’e benzemesin” diyerek açıkça ve alçakça tehdit savuran milli irade düşmanlarına karşı hep ayaktayız. Darbeci zihniyetin zavallıları her daim karşılarında aziz milletizi bulacaktır.

Bu zihniyetin millet iradesine karşı düşmanlığı tarihsel ve patolojiktir. İsmi Adnan Menderes olmuş Recep Tayyip Erdoğan olmuş farketmiyor onlar için. Vesayetlerine ve ayrıcalıklarına dokunan herkesi düşman olarak kodluyorlar.

Eski Türkiye hayalleriyle otoriterlik günlerini özleyen, milletimizin tüm değerlerini yerle bir etmek için çırpınan, ülkemizin tüm demokratik kazanımlarını geriye döndürmek için fırsat kollayan darbeci zihniyetin tehditleri anlaşılan hiç son bulmayacak.

Siz kim oluyorsunuz ki sayın Cumhurbaşkanımızı geçmişte idam ettiğiniz merhum Başbakan Adnan Menderes’in sonu ile tehdit etmeye kalkıyorsunuz. Özlediğiniz o günleri çok beklersiniz. Son nefesimize kadar aziz milletimizin iradesi için mücadele edeceğiz.

Darbe ve idam tehditlerinizi siyasi programınızın bir parçası gibi yıllarca tekrarlayıp duruyorsunuz. İşbirliği yaptığınız küresel çeteleri, terör örgütü uzantıları ve vesayet odağı kalıntılarını çok iyi biliyoruz.

15 Temmuz ile birlikte aziz milletimiz kendi iradesini canı pahasına da olsa çiğnetmeyeceğini size ve işbirliği içerisinde olduğunuz küresel çetelere gösterdi. Milletimizi tehdit etmek için kullandığınız enerjiyi emperyalist prangalarınızdan kurtulmak için harcayın.

İBB Ak Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu’da tepkisini gösterdi

Esenler Belediye Başkanı Göksü, Altay’ın o sözlerine karşı şu açıklamayı yaptı;

 "CHP'li Engin Altay'a tek cümle; Haddini bil, sizin karanlık özleminizi biz tarihe gömeli çok oldu"




Son Güncelleme: 21.04.2021 20:24
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Anahtar Kelimeler:
CHPEnginAltayMenderes
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