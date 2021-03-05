CHP'li belediyelerden 10 milyon kişiye yardım

Cumhuriyet Halk Partisi bünyesinde faaliyet gösteren belediyeler pandemi döneminde tam 10 milyon kişiye yardımda bulundu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunanGenel Başkan Yardımcısı, CHP’li belediyelerin pandemi döneminde büyük bir uğraş verdiği, bu uğraşı sonunda da 10 milyon ihtiyaç sahibi olan vatandaşımızı mutlu ettiklerini ifade etti. Belediyeler üzerinden iktidara da yüklenen Seyit Torun, iktidarın belediyeleri eleştireceğine Yaptıkları bu yardımlardan dolayı onlara dua etmeleri gerektiğini söyledi. Ayrıca Ak Parti hükümetinin, CHP’li belediyelerin başlattığı yardım ve bağış kampanyalarını engellediğini ifade etti. Pandemi sürecinde CHP’li belediyeler 34 milyon 500 bin öğün yemeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Bu kapsamda ülkemizdeki milyonlarca vatandaşımız bu yardımlardan yararlanarak pandemi sürecinde yaralarını sardı.