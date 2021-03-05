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CHP'li belediyelerden 10 milyon kişiye yardım

Cumhuriyet Halk Partisine bağlı çalışan belediyelerin salgın yardımı karnesi açıklandı. Açıklanan rapora göre CHP’li belediyelerin 10 milyon kişiye ulaşıldığı bildirildi.

05 Mart 2021 Cuma 11:34
CHP'li belediyelerden 10 milyon kişiye yardım
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Cumhuriyet Halk Partisi bünyesinde faaliyet gösteren belediyeler pandemi döneminde tam 10 milyon kişiye yardımda bulundu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP’li belediyelerin pandemi döneminde büyük bir uğraş verdiği, bu uğraşı sonunda da 10 milyon ihtiyaç sahibi olan vatandaşımızı mutlu ettiklerini ifade etti. Belediyeler üzerinden iktidara da yüklenen Seyit Torun, iktidarın belediyeleri eleştireceğine Yaptıkları bu yardımlardan dolayı onlara dua etmeleri gerektiğini söyledi. Ayrıca Ak Parti hükümetinin, CHP’li belediyelerin başlattığı yardım ve bağış kampanyalarını engellediğini ifade etti. Pandemi sürecinde CHP’li belediyeler 34 milyon 500 bin öğün yemeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Bu kapsamda ülkemizdeki milyonlarca vatandaşımız bu yardımlardan yararlanarak pandemi sürecinde yaralarını sardı.



Son Güncelleme: 05.03.2021 11:34
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Anahtar Kelimeler:
Seyit TorunCHP
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