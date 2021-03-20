CHP'den olağanüstü toplanma kararı! İYİ Parti'den vekillere toplantı çağrı

Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti yönetimi bugün acil toplanma kararı aldı. Her iki partinin olağanüstü toplanma kararından masaya Merkez Bankası Başkanlığı'nda gerçekleştirilen görev değişimi ve Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekişmesi konuları yatırılacak.

Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK ve PM üyeleriniya çağırdığının bildirildiği açıklamada Genel Başkanlarının yaptığı çağrı üzerine MYK saat 12.00'de PM ise 13.00'te parti genel merkezinde bir araya geldiler.

İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener ise, Başkanlık Divanı üyeleri ile birlikte parti milletvekillerine bir çağrıda bulunarak olağanüstü toplantı yapılacağını duyurdu. Akşener'in başkanlığında gerçekleştirilecek olan İYİ Parti olağanüstü toplantısı saat 19.00'da gerçekleştirilecek.