İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi geri adım attı: Temsilci atıyor!
Son Dakika
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi...
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına verilen ek ödemelerde köklü değişiklik!
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına...
Hazar Ergüçlü'nün makyajsız halleri sosyal medyanın dilinde!
Son Dakika
Hazar Ergüçlü'nün makyajsız halleri sosyal...
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere flaş uyarı!
Son Dakika
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere...

CHP'den olağanüstü toplanma kararı! İYİ Parti'den vekillere toplantı çağrı

Merkez Bankası Başkanlığı'nda yapılan görev değişimi ve Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılma kararının hemen ardında CHP ve İYİ Parti'den olağanüstü toplanma kararı alındı.

20 Mart 2021 Cumartesi 13:50
CHP'den olağanüstü toplanma kararı! İYİ Parti'den vekillere toplantı çağrı
Takip Et:

Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti yönetimi bugün acil toplanma kararı aldı. Her iki partinin olağanüstü toplanma kararından masaya Merkez Bankası Başkanlığı'nda gerçekleştirilen görev değişimi ve Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekişmesi konuları yatırılacak.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK ve PM üyelerini olağanüstü toplantıya çağırdığının bildirildiği açıklamada Genel Başkanlarının yaptığı çağrı üzerine MYK saat 12.00'de PM ise 13.00'te parti genel merkezinde bir araya geldiler.

İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener ise, Başkanlık Divanı üyeleri ile birlikte parti milletvekillerine bir çağrıda bulunarak olağanüstü toplantı yapılacağını duyurdu. Akşener'in başkanlığında gerçekleştirilecek olan İYİ Parti olağanüstü toplantısı saat 19.00'da gerçekleştirilecek.



Son Güncelleme: 20.03.2021 13:50
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
CHPİYİ PartiOlağanüstü ToplantıMerkez BankasıIstanbul Sözleşmesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pervin Buldan kimdir? Nerelidir? Pervin Buldan hakkında açılan dava ve soruşturmalar nelerdir?
Pervin Buldan kimdir? Nerelidir? Pervin Buldan hakkında açılan dava ve soruşturmalar nelerdir?
Ömer Faruk Gergerlioğlu kimdir, hangi ilin milletvekili? Gergerlioğlu vekilliği neden düşürüldü, hapse girecek mi?
Ömer Faruk Gergerlioğlu kimdir, hangi ilin milletvekili? Gergerlioğlu vekilliği neden düşürüldü, hapse girecek mi?
Fahrettin Koca istifa etti mi, edecek mi? Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor
Fahrettin Koca istifa etti mi, edecek mi? Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor
MHP 2021 13. büyük kongresi ne zaman, nerede yapılacak?
MHP 2021 13. büyük kongresi ne zaman, nerede yapılacak?

Popüler Haberler

Konuşanlar 2. sezon 13. bölüm yeni fragmanı
Kahve falında diz çökmüş biri görmenin anlamı nedir? Falda diz çökmüş biri görmenin anlamı ve yorumu
Oto ekspertiz dükkanı açmak için gerekli belgeler neler? 2021 Nerelerden hangi izinler alınmalı?
Gençlerbirliği Kasımpaşa Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle - GB Kasımpaşa Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Mantı nasıl hazırlanır? Evde mantı yapmanın püf noktaları 2021
Hindistan yaşam şartları nasıl? 2021 Hindistan asgari ücretleri
Canlı izle Gençlerbirliği - Kasımpaşa Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle GB Kasımpaşa maçı Selçuk Sports Netspor izle
20 Mart 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var? Süper Lig 20 Mart 2021 Cumartesi maç programı
TV yayın akışı 20 Mart 2021 Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
Xiaomi MIUI 12 reklamlar nasıl kapatılır? Xiaomi MIUI 12 reklam kapatma işlemleri
Sadakatsiz Selçuk Dağcı (Emir Tarık Tekin) kimdir?
Alev Alev dizisinde Tomris karakterini Zuhal Olcay canlandırıyor
Rüyada at görmek ne anlama gelir? Rüyada at görmek anlamı, tabiri nedir?
İnternet wifi şifresini unuttum, nasıl öğrenirim? Modem internet wifi şifresi sıfırlama ve değiştirme
Kuş uçuşu dizisi ne zaman başlayacak? Miray Daner'in ve Birce Akalay’ın yeni dizisi
SGK emekli kaplıca tedavisi şartları neler, nasıl faydalanılır? 2021
Rapor parası nereye, ne zaman yatar? Rapor parası neye göre hesaplanır?
TRT0 nedir, ne zaman yayına başlayacak? TRT 0 ücretli mi?
Bordo Bereli olabilmek için aranan şartlar nelerdir? 2021 TSK bordo bereli askerlik şartları
Halkbank’tan KOSGEB ve TESKOMB’un destekleri ile faizsiz kredi avantajları 20 Mart 2021 Cumartesi
2021 Peugeot 308 tasarım ve teknik özellikleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.