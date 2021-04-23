CHP'den meclis üyelerine Çin işkencesi

Ana muhalefet Partisi Cumhuriyet Halk Partisi’nde son dönemlerin en çok konuşulan olayları arasında baskı krizi geliyor.’de bulunan Ayvalık ilçesindeki belediyede Cumhuriyet halk partili meclis üyelerinin parti binasındaki bazı odalara kitlenerek tehdit edildiği iddia edildi. Bu kişilerin genel merkezin verdiği talimatlara uyumadığı belirtiliyor. Konuyla alakalı konuşan’li bir meclis Üyesi İsa Aslan, basınında yer alan bu çarpıcı iddiaların doğru olduğunu ifade etti.

İmar konusunda genel merkezin evet oyu vermeleri gerektiğini ifade eden Aslan, evet oy vermedikleri için odalara kitlenerek baskı gördükleri söylendi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Ayvalık ilçe başkanı Hüseyin Salmanlı ise basın da yer alan bu iddiaların tamamının asılsız olduğunu, Cumhuriyet Halk Partisi’nin her kademede demokratik davrandığını ifade etti.