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CHP'den meclis üyelerine Çin işkencesi

Cumhuriyet Halk Partisi’nde son günlerin en çok konuşulan olayları arasında baskı krizi bulunuyor. Genel merkezin talimatlarına uymayan meclis üyelerinin odalara kilitlenerek tehdit edildiği iddia edildi.

23 Nisan 2021 Cuma 18:58
CHP'den meclis üyelerine Çin işkencesi
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Ana muhalefet Partisi Cumhuriyet Halk Partisi’nde son dönemlerin en çok konuşulan olayları arasında baskı krizi geliyor. Balıkesir’de bulunan Ayvalık ilçesindeki belediyede Cumhuriyet halk partili meclis üyelerinin parti binasındaki bazı odalara kitlenerek tehdit edildiği iddia edildi. Bu kişilerin genel merkezin verdiği talimatlara uyumadığı belirtiliyor. Konuyla alakalı konuşan CHP’li bir meclis Üyesi İsa Aslan, basınında yer alan bu çarpıcı iddiaların doğru olduğunu ifade etti.

İmar konusunda genel merkezin evet oyu vermeleri gerektiğini ifade eden Aslan, evet oy vermedikleri için odalara kitlenerek baskı gördükleri söylendi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Ayvalık ilçe başkanı Hüseyin Salmanlı ise basın da yer alan bu iddiaların tamamının asılsız olduğunu, Cumhuriyet Halk Partisi’nin her kademede demokratik davrandığını ifade etti.




Son Güncelleme: 23.04.2021 18:58
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Anahtar Kelimeler:
CHPBalıkesir
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