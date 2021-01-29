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CHP’den istifa eden üç milletvekili kim, neden istifa ettiler?

Cumhuriyet Halk Partisi, 138 vekile sahipken gerçekleşen istifalar sonucu 135 vekil görevine devam etmektedir. Vekillerin istifa sebebi ve katılacakları yeni parti merak edilmektedir.

29 Ocak 2021 Cuma 22:30
CHP’den istifa eden üç milletvekili kim, neden istifa ettiler?
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CHP 3 vekili istifa etti. Vekiller, Kemal Kılıçdaroğlu’na mektup yazarak şikayette bulundu. Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy, Özcan Özel hakkında çıkan istifa haberleri ses getirdi. Vekillerin, Muharrem İnce’nin partisine katılacağı konuşulmaktadır.

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel şikayetlerini dile getirmiştir.

Vekiller, basın toplantısında istifalarını açıkladı. Partinin politikasından duyulan rahatsızlık dile getirildi.

İstifalardan sonra TBMM’de bulunan koltuk sayısı 138 iken 135’e düşmüştür.

İnce için mi istifa edildi?

Muharrem İnce, yeni kuracağı parti için çalışmalar yapmaktadır. Vekillerin, yeni partide yer alacağı tahmin ediliyor.



Son Güncelleme: 29.01.2021 22:30
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Anahtar Kelimeler:
CHPVekilIstifa
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