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CHP'den istifa eden Teoman Sancar kimdir, kaç yaşındadır?

Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla partiden ayrıldığını duyurdu. Yaşanan bu ayrılık sonrası çoğu kişi Sancar Teoman Kimdir, kaç yaşındadır? Gibi soruların cevabını araştırmaya başladı.

28 Şubat 2021 Pazar 22:58
CHP'den istifa eden Teoman Sancar kimdir, kaç yaşındadır?
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CHP 27. Dönem Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar'ın yapmış olduğu açıklamada, “Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım” ifadelerini kullandı. Sancar, geçen günler içerisinde CHP'den istifasını sunmayacaklarını bildiren 17 milletvekilinin arasında yer almaktaydı.

Teoman Sancar kimdir?

Haşim Teoman Sancar, 16 Ocak 1970 tarihinde Denizli'de dünyaya geldi. 1995 senesinde iş hayatına atılmıştır. Denizli Emlakçılar Odası Bakanlığı görevini üstlenmiştir. Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği ve Grup Başkanvekilliği görevlerini de üstlenmiştir. 2015 - 2017 yıllarında Cumhuriyet Halk Partisi Denizli İl Başkanlığı görevinde yer almıştır. İnşaat sektörü ile uğraşmakta ve Denizli'de inşaat sektörü alanında faaliyetine devam eden bir şirketin yönetim kurulu başkanlığında yer almaktadır. Sancar, evli ve iki çocuk babasıdır.

 



Son Güncelleme: 28.02.2021 22:58
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SancarTeomanCHP
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