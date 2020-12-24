CHP'den Büyük Ankara Koşusunu iptal eden Valiliğe tepki!

Ankara Valiliği tarafında Büyük Ankara Koşusunun iptali sonrasında tepkiler büyümeye devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Başdanışmanı ve Cumhuriyet Halk Partisi Spor Kurul Başkanı Kenan Nuhut konuya ilk tepki gösteren isimler oldu.

1936 yılından beri her yıl koşulan Büyük Atatürk Koşusu Covid-19 nedeni ile Ankara Valiliği tarafından iptal edildi. Karara karşı pek çok siyasetçi tepkilerini gösterirken CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve CHP Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut konu ile ilgili gerekli tedbirler alınarak bu koşu yapılabilir dedi.

Nuhut açıklamalarında; ‘Mustafa Kemal Atatürk’ün 27 Aralık 1919’da Ankara’ya heyet ile geldikten sonra milli mücadeleyi başlatmaya karar verdiği gün olarak her yıl 27 Aralık tarihinde Dikmen sırtlarında yapılan kutlamalardır. Bugünün anısına her yıl 27 Aralık tarihinde 1936 yılından beri geleneksel Büyük Atatürk Koşusu yapılmaktadır. Ancak Ankara Valiliği bu yıl pandemi nedeni ile koşuya ret vermiştir.

85. Büyük Atatürk Koşusu gerek hijyen kurallarına gerekse mesafe kurallarına uyularak yapılabilir. Ankara Valiliğini bu hususta görevini yapmaya davet ediyorum.’ Diyerek karara karşı çıktı.