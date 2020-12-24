İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını kaldırdı
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını...
Müge Anlı izleyicilerini şok eden olay! Eniştem diye tanıttığı kişi kocası çıktı
Müge Anlı izleyicilerini şok eden...
Bakan Koca duyurdu! Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Ev içi...
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve İstanbul Başsavcılarını atadı
Son Dakika
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve...

CHP'den Büyük Ankara Koşusunu iptal eden Valiliğe tepki!

85. kez yapılması planlanan ve hazırlıklarına başlanan Büyük Ankara Koşusu Ankara Valiliği tarafından yapılan son dakika açıklamaları ile pandemi nedeni ile iptal edildi. Karar sonrası CHP'den sert tepki geldi.

24 Aralık 2020 Perşembe 19:55
CHP'den Büyük Ankara Koşusunu iptal eden Valiliğe tepki!
Takip Et:

Ankara Valiliği tarafında Büyük Ankara Koşusunun iptali sonrasında tepkiler büyümeye devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Başdanışmanı ve Cumhuriyet Halk Partisi Spor Kurul Başkanı Kenan Nuhut konuya ilk tepki gösteren isimler oldu.

1936 yılından beri her yıl koşulan Büyük Atatürk Koşusu Covid-19 nedeni ile Ankara Valiliği tarafından iptal edildi. Karara karşı pek çok siyasetçi tepkilerini gösterirken CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve CHP Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut konu ile ilgili gerekli tedbirler alınarak bu koşu yapılabilir dedi.

Nuhut açıklamalarında; ‘Mustafa Kemal Atatürk’ün 27 Aralık 1919’da Ankara’ya heyet ile geldikten sonra milli mücadeleyi başlatmaya karar verdiği gün olarak her yıl 27 Aralık tarihinde Dikmen sırtlarında yapılan kutlamalardır. Bugünün anısına her yıl 27 Aralık tarihinde 1936 yılından beri geleneksel Büyük Atatürk Koşusu yapılmaktadır. Ancak Ankara Valiliği bu yıl pandemi nedeni ile koşuya ret vermiştir.

85. Büyük Atatürk Koşusu gerek hijyen kurallarına gerekse mesafe kurallarına uyularak yapılabilir. Ankara Valiliğini bu hususta görevini yapmaya davet ediyorum.’ Diyerek karara karşı çıktı.

 



Son Güncelleme: 24.12.2020 19:55
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Büyük Ankara KoşusuAnkara ValiliğiİPTALTepki
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bahçeli'den Meral Akşener'e:
Bahçeli'den Meral Akşener'e: "dön evine bitsin bu çile"
Leyla Güven'in gözaltına alınmasını protesto eden HDP ve BDP, polis ile karşı karşıya geldi
Leyla Güven'in gözaltına alınmasını protesto eden HDP ve BDP, polis ile karşı karşıya geldi
Selahattin Demirtaş tahliye olacak mı?
Selahattin Demirtaş tahliye olacak mı?
Kürsüde konuşurken rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay korkuttu!
Kürsüde konuşurken rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay korkuttu!
Vekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven'e 22 yıl 3 ay hapis!
Vekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven'e 22 yıl 3 ay hapis!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş'i ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş'i ziyaret etti

Popüler Haberler

İyi Aile Babası dizisi nerede çekiliyor?
Alev Alev dizisindeki Güneş karakteri Kimdir? Kayra Orta dizideki rolü ve hayatı
Mucize Doktor dizisi Ezo karakterini kim canlandırıyor? Ezgi Aşaroğlu kimdir?
Mucize Doktor Ferda neden yok, diziden neden ayrıldı? Seda Bakan geri döner mi?
Alev Alev dizisi Çiçek karakteri kimdir? Hazal Ergüçlü'nün hayatı ve rol aldığı yapımlar
Mucize Doktor dizisi Ezo kimdir? Sera Kutlubey'in yer aldığı diziler
Sol Yanım dizisinin çekildiği Özel Kuzey Üniversitesi nerdedir, hangi şehirdedir?
Bir Zamanlar Çukurova dizisi Gülten kimdir? Gerçek adı ne? Selin Genç oynadığı diziler
Alev Alev dizisi Tomris karakterini kim canlandırıyor? Zuhal Olcay biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Hünkar Bir Zamanlar Çukurova dizisinden neden ayrıldı? Yeni sezonda Vahide Perçin yok mu, neden veda etti?
Bein Sports maçları şifresiz mi yayınlayacak? Corona Virüs nedeniyle şifresiz yayın gündemde!
Galatasaray-Real Madrid maçı şifresiz yayın yapan yabancı kanallar
Ücretli Öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? Ücretli öğretmenlik başvurusu ile 81 ilde sınavsız öğretmenlik!
Kanalların yayın akışları 5 Mart Perşembe ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Kenan İmirzalıoğlu Çukur'da oynayacak mı? Çukur’da Sinem Kobal sürprizi!
Star TV Sol Yanım dizisi nerede çekiliyor? Sol Yanım konusu ve oyuncuları
Alev Alev dizisi Cemre kimdir? Demet Evgar’ın yer aldığı diziler
Menajerimi Ara Emir kimdir? Burak Tozkoparan biyografisi
Alev Alev dizisindeki Ömer karakteri kimdir?
Hünkar Bir Zamanlar Çukurova'dan neden ayrıldı, dizide neden yok? Vahide Perçin Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrıldı!
Alev Alev dizisi Korkut karakteri kimdir? Yiğit Sertdemir'in hayatı ve rol aldığı yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.