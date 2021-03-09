CHP'de köstebek paniği

Cumhuriyet Halk Partisi kulisleri,grubunda paylaştıkları bilgilerin aynı anda Twitter’da Ak Partili bir eski belediye başkanı tarafından paylaşılması üzerine parti içerisinde biravı başlattı. Bu WhatsApp grubunda çok kalabalık bir Cumhuriyet halk Partili grubun bulunduğu söyleniyor. Cumhuriyet Halk Partili teşkilat mensupları tarafından bu WhatsApp grubu içerisinde paylaşılan bilgileri dışarıya ve Ak Partililere veren kişinin kim olduğuna dair çalışmalar başlatıldı. Bu kapsamda bazı şüphelilerin tespit edilmesine ve çok kısa bir süre içerisinde hem WhatsApp grubundan hem teşkilat içerisinden uzaklaştırılması kararı alındı. Artık WhatsApp gruplarına bir referans veya teyit üzerinden üye alımları yapılacak. Bu kapsamdakulislerinde köstebeğin kim olduğu konuşulmaya başlandı. Herkes bu sorunun cevabını büyük bir merakla bekliyor.