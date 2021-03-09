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CHP'de köstebek paniği

Cumhuriyet Halk Partisi kulislerinde skandal bir olay konuşuluyor. CHP’nin WhatsApp grubunda paylaşılan bazı bilgilerin eski ak partili belediye başkanı tarafından Twitter’da paylaşılması bir köstebek avı başlattı.

09 Mart 2021 Salı 13:54
CHP'de köstebek paniği
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Cumhuriyet Halk Partisi kulisleri, WhatsApp grubunda paylaştıkları bilgilerin aynı anda Twitter’da Ak Partili bir eski belediye başkanı tarafından paylaşılması üzerine parti içerisinde bir köstebek avı başlattı. Bu WhatsApp grubunda çok kalabalık bir Cumhuriyet halk Partili grubun bulunduğu söyleniyor. Cumhuriyet Halk Partili teşkilat mensupları tarafından bu WhatsApp grubu içerisinde paylaşılan bilgileri dışarıya ve Ak Partililere veren kişinin kim olduğuna dair çalışmalar başlatıldı. Bu kapsamda bazı şüphelilerin tespit edilmesine ve çok kısa bir süre içerisinde hem WhatsApp grubundan hem teşkilat içerisinden uzaklaştırılması kararı alındı. Artık WhatsApp gruplarına bir referans veya teyit üzerinden üye alımları yapılacak. Bu kapsamda CHP kulislerinde köstebeğin kim olduğu konuşulmaya başlandı. Herkes bu sorunun cevabını büyük bir merakla bekliyor.



Son Güncelleme: 09.03.2021 13:54
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Anahtar Kelimeler:
CHPWhatsAppKöstebek
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