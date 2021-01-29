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CHP'de istifa depremi! 3 Milletvekili partiden ayrıldı

CHP'de İzmir, Karabük ve Yalova milletvekilleri partilerinden istifa ettiklerini açıkladılar. Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel'in istifaları kamu oynunda büyük yankı uyandırdı.

29 Ocak 2021 Cuma 20:42
CHP'de istifa depremi! 3 Milletvekili partiden ayrıldı
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Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ile Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bir basın toplantısı düzenlediler. 

Toplantıda ilk olarak konuşan Mehmet Ali Çelebi, patisinde ve Meclis çatısı altında aktif bir milletvekili olduğunu belirterek CHP’nin topluma hızlı veri aktarımını sağlamak için kurduğu ve 24 Haziran'da yapılan seçimde çöken 'Adil Seçim Platformu' sisteminden sorumlu olan kişilerin istifa etmeleri gerektiğini hatırlatarak bu güne kadar yaptığı önerilerin dikkate alınmadığını ve gereğinin yapılmadığını söyledi. Söz konusu bu durumun bir kırılma anı olduğunu söyleyen Çelebi, halka verilmesi gereken hesapların verilmediğini ve bedellerin ödenmediğini söyledi.

Yalova Milletvekili Özcan Özel ise istifası ile ilgili yaptığı konuşmasında partisi için yaptığı çalışmalarda onur duyduğunu belirterek bu istifaların partiye ciddi bir uyarı niteliği taşımasını istediğini ifade ederek gerekenlerin yapılmasını temenni ettiğini söyledi.

Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy'un da partisinden istifa etmesi hakkında yaptığı konuşmasından sonra üç milletvekili Muharrem İnce ile birlikte hareket edip etmeyecekleri hakkında kendilerine sorulan soruya yanıt vermemeyi tercih ettiler. 

CJP kanadında ise 3 milletvekilinin istifalarından sonra Meclis'teki sandalye sayısının 138'ten 135'e düştüğü belirtildi.

 



Son Güncelleme: 29.01.2021 20:42
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Anahtar Kelimeler:
CHP3 MilletvekiliIstifaMehmet Ali ÇelebiHüseyin Avni AksoyÖzcan Özel
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