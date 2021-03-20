CHP yönetimi, Başkan Erdoğan'ın imzasıyla fesh edilen 'İstanbul Sözleşmesi' kararını Yargıya taşıyor!

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile alınan ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının hemen ardından kamuoyunda deprem etkisi yaratan iki kararla ilgili CHP Genel Merkezi'nde olağanüstü toplantı yapıldı. CHP Genel Merkezi’nde ilk olarak Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplanırken bu toplantını arıdan Parti Meclisi (PM) bir araya geldi.
CHP yönetimi, toplantıda 'İstanbul Sözleşmesi'nin feshi ile ilgili bir rapor hazırlayacağı ve bu raporla birlikte Danıştay'a gidileceği öğrenilirken, yapılacak başvuruda, tüm kadın örgütlerinin ve Türkiye'deki 42 milyon kadının açılacak davada taraf olmaları için kendilerine çağrı yapılacağı ifade edildi.
Son Güncelleme: 20.03.2021 22:10