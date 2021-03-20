CHP yönetimi, Başkan Erdoğan'ın imzasıyla fesh edilen 'İstanbul Sözleşmesi' kararını Yargıya taşıyor!

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile alınan ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının hemen ardından kamuoyunda deprem etkisi yaratan iki kararla ilgili CHP Genel Merkezi'nde olağanüstü toplantı yapıldı. CHP Genel Merkezi’nde ilk olarak Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplanırken bu toplantını arıdan Parti Meclisi (PM) bir araya geldi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda yapılan toplantılarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla feshi gerçekleştirilen 'İstanbul Sözleşmesi'nin feshinde bir geçerlilik olmadığı ve Erdoğan tarafından alınan kararın 'yok hükmünde' değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Toplantıda; Türkiye'nin tarihinde ilk defa insan haklarını barındıran uluslararası bir sözleşmeden ayrıldığını ve Anayasa'da yer alan 90. madde uyarında bir sözleşmenin feshinin sadece kanunla kaldırılabileceği belirtilerek, atılan imza ile TBMM'nin devre dışı bırakıldığı ve alınan kararında yok hükmünde olarak değerlendirildiği kaydedildi.

CHP yönetimi, toplantıda 'İstanbul Sözleşmesi'nin feshi ile ilgili bir rapor hazırlayacağı ve bu raporla birlikte Danıştay'a gidileceği öğrenilirken, yapılacak başvuruda, tüm kadın örgütlerinin ve Türkiye'deki 42 milyon kadının açılacak davada taraf olmaları için kendilerine çağrı yapılacağı ifade edildi.