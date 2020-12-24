CHP Sarıyer İstanbul İl Binası'na mühür vuruldu!

CHP Sarıyer İstanbul İl Binasına mühür vuruldu. Olay sonrasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden gelen açıklamada "Denetim sonucunda ilgili kurumlardan onaylatılmış proje ve tadilat ruhsatı olmaksızın tadilat ve tamirat işlemi yapıldığı gerekçesiyle bina mühürlenmiştir" ifadelerine yer verildi.

CHP Sarıyer İstanbul İl Binasına mühür vurulduğu açıklandı. Bu konu hakkında İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

İstanbul'un Sarıyer İlçesi Ayazağa Mahallesi'nde yer alan ve Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı mülkiyetindeki yapının bazı bölümlerinde ofis olarak kullanmak amacıyla ruhsatsız tadilat ve tamirat yapıldığına yönelik site yönetimince şikayette bulunulmuştur.

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince şikayete konu binada 3194 sayılı İmar Kanununun ilgili maddesi gereğince denetim yapılmıştır. Denetim sonucunda ilgili kurumlardan onaylatılmış proje ve tadilat ruhsatı olmaksızın tadilat ve tamirat işlemi yapıldığı gerekçesiyle bina mühürlenmiştir.

Şikayete konu basit tamir tadil kapsamını aşan ve projeye aykırı kısımların projesine uygun hale getirilmesi ya da ilgili mevzuata uygun şekilde tadilat projeleri düzenlenmesi halinde İmar Kanunu kapsamında mühürleme tutanağına ilişkin gerekli işlemler Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzce gerçekleştirilecektir.