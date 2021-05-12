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CHP Milletvekili Tahsin Tarhan'ın bayram kutlaması

Cumhuriyet Halk Partisi’nde Parti Meclis Üyesi ve Kocaeli Milletvekili olan Tahsin Tarhan Ramazan Bayramının gelmesi sebebi ile bayram mesajı yayınladı ve bu mesajda birlik ile beraberliğin önemine dikkat çekti.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 22:04
CHP Milletvekili Tahsin Tarhan'ın bayram kutlaması
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Chp Milletvekili olan Tahsin Tarhan sosyal medya üzerinden vatandaşların Ramazan Bayramını kutlayan bir mesaj paylaştı ve birlik ve beraberliğin önemini dile getirdi. Tahsin Tarhan’ın paylaşmış olduğu bayram mesajında ise:

‘’ Bayramlar, küs olanların barıştığı, ailelerin buluştuğu, dostluk ve kardeşlik duygularımızın güçlendiği, dargınlık ve kırgınlıkların ise unutulduğu bir gündür. Bu yıl da yine geçtiğimiz yılda olduğu gibi ne yazık ki Ramazan Bayramı’nı Covid-19 salgını ile mücadele kapsamı doğrultusunda alınan tedbirlerin gölgesinde buruk bir şekilde karşılıyoruz. Bu yıl da geçtiğimiz yıl gibi ortak kurulan sofralarda buluştuğumuz bir Ramazan ayını geçiremedik.

Salgın nedeni ile alınan tedbirlerden dolayı sevdiklerimizden ayrı kalmak elbette ki hepimizin içimizdeki bayram coşkusunu doyasıya yaşamamızı engelliyor fakat ben halkımızdan öngörülen tedbirlere azami bir şekilde uymalarını rica ediyorum. Bayramın taşımış olduğu anlam ve öneme uygun bir şekilde, özellikle geçirdiğimiz bu zor günlerde birbirimize ve ülkemize karşı olan sorumluluklarımızı daha da çok hatırlamalıyız. Unutmamalıyız ki şu anda içinde bulunduğumuz koşullar nedeni ile bayram ruhunu yaşatmak, birlik ve beraberlik içinde olabilmek her zamankinden çok daha önemlidir.

Ülkemizin gerek ekonomik alanda gerek sosyal alanda gerekse sağlık alanında zorlu bir dönemden geçtiği bu süreçten, Bayramın ruhuna uygun bir şekilde herkesi kucaklayan, tüm farklılıklara saygı duyan bir anlayışı ve birlik ve beraberlik duygusunu da tesis ederek çıkabiliriz.

Bu sene Ramazan Bayramı’nda belki sevdiklerimiz ile bir araya gelemeyeceğiz, onlarla yakın olamayacağız fakat salgın ile mücadelede hepimiz için büyük önem taşıyan birlik ve beraberliğimizi, dostluk ve barış ortamını mesafelerin bize engel olmayacağı bir şekilde gönül gönüle tesis edeceğimize bütün yüreğim ile inanıyorum.

Salgının sona erdiği ve adaletin, liyakatin, sevgi ve hoşgörünün de esas olduğu, hukukun üstünlüğünün tesis edildiği bir ülkeye tekrardan kavuşmak dileği ile, Ramazan Bayramınızı en içten ve en samimi duygularım ile kutlar, barış, sevgi, kardeşlik, dostluk, sağlık ve huzur içinde geçen nice bayramlara kavuşmamızı temenni ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.’’ şeklindeki ifadelere yer verdi.


Son Güncelleme: 12.05.2021 22:04
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Anahtar Kelimeler:
CHPBayramTebrik
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