CHP Milletvekili Engin Altay'ın tepki toplayan sözlerine savunma geldi

Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde söz alan Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Altay’la, Adalet ve Kalkınma Partisi Denizli Milletvekili Şahin Tin arasında enteresan diyaloglar yaşandı.

Altay,milletvekillerine doğru konuşarak “Millet aç deyince hoplamayın. Millet perişan, midelerini bir kuru ekmek giriyor.” dedi.

Bu sözlerin ardından AKP milletvekili Tin, “ O zaman aç değiller demek” diyerek seslendi.

Sosyal medyada büyük tepki oldu

Söylediği sözlerin ardından sosyal medyadan büyük tepki gören Tin, meclis tutanaklarında kayıt altına alınan sözlerini inkar etti. Tin, “Türkiye’de sosyal devlet AKP ile vücut buldu. Herkesin derdi ile dertlendik.” sözlerini söyledi.