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CHP Milletvekili Engin Altay'ın tepki toplayan sözlerine savunma geldi

TBMM'de bütçe görüşmeleri sırasında konuşan CHP Milletvekili Engin Altay'ın "kuru ekmek" ile ilgili sözlerine cevap veren AKP Milletvekili Şahin Tin'in sözlerinin tepki toplamasının ardından kendini savundu.

15 Aralık 2020 Salı 18:06
CHP Milletvekili Engin Altay'ın tepki toplayan sözlerine savunma geldi
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Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde söz alan Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Altay’la, Adalet ve Kalkınma Partisi Denizli Milletvekili Şahin Tin arasında enteresan diyaloglar yaşandı.

Altay, AKP milletvekillerine doğru konuşarak “Millet aç deyince hoplamayın. Millet perişan, midelerini bir kuru ekmek giriyor.” dedi.

Bu sözlerin ardından AKP milletvekili Tin, “ O zaman aç değiller demek” diyerek seslendi.

Sosyal medyada büyük tepki oldu

Söylediği sözlerin ardından sosyal medyadan büyük tepki gören Tin, meclis tutanaklarında kayıt altına alınan sözlerini inkar etti. Tin, “Türkiye’de sosyal devlet AKP ile vücut buldu. Herkesin derdi ile dertlendik.” sözlerini söyledi.



Son Güncelleme: 15.12.2020 18:06
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Anahtar Kelimeler:
CHPAKPEngin Altayşahin Tin
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