CHP Lideri'nden Muharrem İnce hakkında kritik sözler!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı son açıklamasında Muharrem İnce hakkında önemli ifadelere yer verdi. Muharrem İnce’nin parti kurma girişimleri hakkında isim vermeden bazı ifadeler kullanan Kılıçdaroğlu, “bizi bölmek istiyorlar, parçalamak istiyorlar” dedi.

CHP Genel Başkanı açıklamalarında kendilerini linç girişimi ile korkutmak isteyeceklerini, hepsiyle mücadele edeceklerini ve CHP’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin kalesi olduğunu ifade etti. Kendilerinin insanca hakça bir düzeni ülkeye getirene kadar mücadele eden bir parti olduklarını ve ahlaklı bir siyasi parti olduklarını aktaran Kılıçdaroğlu, bireysel çıkarların bu sistemin tümüyle dışında tutulması gerektiğini ifade etti. İster sıradan üye ister genel başkan olunsun, memleketin hali bu şekildeyken herkesin tek tek çalışıp halka umut vermesi gerektiğine dikkat çekti.