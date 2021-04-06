CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun Bilim Kurulu çıkışına Bakan Koca'dan sert yanıt!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından bir paylaşım yaparak Bakanlığa bağlı Bilim Kurulu'nun hiçbir şekilde 'siyasi rant' malzemesi olmadığını söyledi. Bakan Koca'nın bu mesajı CHP Genel Balkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'de düzenlediği grup toplantısında söylediği sözlere karşılık olarak geldi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de düzenlediği grup toplantısı sırasında yaptığı konuşmada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte Bilim Kurulu'nu hedef almış ve vaka sayılarında ABD'yi geçtiğimizi belirterek, Bilim Kurulu'nun ne dediklerinin belli olmadığını ve kendilerinin tamamen hikaye olduğunu söylemişti.

Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nu saygılı olmaya davet etti. Bakan Koca, paylaşımında koronavirüs salgınıyla mücadeleyi siyasetten ayırdıklarını ve Bilim Kurulu'nun salgın sürecinde verdiği emekleri görmezden gelerek saldırılmasının, Bilim insanlarına hakaret edilmesinin kabul edilemez bir davranış olduğunu belirtti. Bakan Koca, mesajının devamında Bilim Kurulu'nun siyasi rant malzemesi olmadığını vurgulayarak saygılı olunması gerektiğini sözlerine ekledi.