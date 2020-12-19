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CHP'li Özel'e, Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki'den 'diktatör' söylemlerine yanıt

CHP'li Özgür Özel yatığı meclis konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 'diktatör' sözlerini kullanmıştı. Bunun üzerine yanıt Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki'den geldi.

19 Aralık 2020 Cumartesi 21:38
CHP'li Özel'e, Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki'den 'diktatör' söylemlerine yanıt
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) siyasetçisi olan Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı twitter hesabından yaptığı paylaşım ile İspanyol diktatör Fransua üzerinden diktatör göndermesi yaptı. Bu duruma yanıt Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki’den geldi.

Mehmet Özhaseki, ‘diktatör ‘ söylemlerini askeri güçle Cumhurbaşkanı olanlara söylesinler diyerek tepki gösterdi.  Özhaseki sözlerinde “Askeri ürün olarak geldiler oturdular. Adam 10 kere seçim kaybediyor, orada oturmaya devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Özhaseki, ‘diktatör’ sözünün karşısında “Niye? Delegeleri ayarlamış. O diktatör olmuyor, her seçimde Türk milletinin oyunu almış insana siz 'diktatör' diyorsunuz. Ne söylenebilir buna?" sözlerini söyledi.

Kayseri Milletvekili ve aynı zamanda AK Parti Yerel Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan yardımcısı olan Mehmet Özhaseki restorasyon çalışmaları süren Vezirhanı ve Gön Han yerlerinde incelemeler yaptı. İncelemeler sırasında Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Mehmet Özhaseki’ye eşlik etti.

Mehmet Özhaseki inceleme alanında açıklamalar yaptı. Açıklamasında tarihi eserlerle ilgili konuştu. Tarihi eserlerin açığa çıkarılması gerektiğini onlara bir fonksiyon yüklenmesi gerektiğini söyleyen Özhaseki, Kayseri’nin binlerce yıllık tarihi şehir olmasından da söz etti.

Kayseri’nin tarihi kapalı çarşısından söz eden Özhaseki, buranın Selçuklu öncesinde de çarşı amacıyla kullanıldığını bununla alakalı kitaplarda yazıların geçtiğini söyledi.

Mehmet Özhaseki Kapalı Çarşının içerisinde birçok han olduğunu, Cami Kebir’in olduğu yerde alışveriş merkezi olduğunu söyledi.

Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, tarihi eserler için 60’lı, 70’li, 80’li yıllarda yıkıldığını, yıkılan bu tarihi eserlerin zamanla öneminin anlaşıldığını dile getirdi. Sözlerine şunları ekledi:

“Kapalı Çarşı restore edildi, Vezir Han Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edildi.”

Restore edilen alanın kiralanarak kültür hizmetleri için kullanılabileceğini, vatandaşa açılacağını söyledi. Buranın bir yaşam alanı olacağını belirten Özhaseki hanların ayağa kaldırılacağını söyledi.

Özhaseki açıklamalarında şu sözlere yer verdi:

“Günümüz insanına hizmet verecek hale getirilmesi lazım. Bu kadim şehrin adına yakışır bir şekilde her tarafında yaşayan tarihi eserlerinin açığa çıkması, yaşaması, içine fonksiyon yüklenmesi lazım diye düşünüyoruz. Bu anlamda belediyelerimiz koşuyor ama tarihi eserlere de sahip çıkıyorlar" 

Bu açıklamaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a söylenen ‘diktatör’ sözcüğüne tekrar dönen Özhaseki, bu söylemlerde bulunanlar için ‘nasıl hakaret ederim peşindeler’ dedi. Sözlerine, diktatör kelimesini askeri güç ile oturanlara söylesinler diyerek ekleme yaptı. Mehmet Özhaseki konuşmasında tam olarak,

Tayyip Bey askeri güçle mi geldi oturdu buraya? Eğer diktatör diyeceklerse askeri güçle gelip oturan cumhurbaşkanlarını söylesinler. Ruhları, kalpleri CHP yazıyordu onların. Askeri ürün olarak geldiler oturdular. Tayyip Bey seçime girdi, alnının akıyla yüzde 50'den fazla oy aldı, geldi oturuyor.

Seçim var kardeşim çalışın, yalanı bırakın, iftirayı bırakın, insanlara ne yapacağınızı söyleyin. İnsanlar da sizi sevsin. Ömürleri yalan, her konuştukları yalan. Böyle insanlara ne denir ki? Düşünün; CHP'de ağzını açanı dışarı atıyorlar. Adam 10 kere seçim kaybediyor, orada oturmaya devam ediyor. Niye? Delegeleri ayarlamış. O diktatör olmuyor, her seçimde Türk milletinin oyunu almış insana siz 'diktatör' diyorsunuz. Ne söylenebilir buna?" dedi.

Bu açıklamaların yanı sıra CHP Kayseri Milletvekili olan Çetin Arık’ın Tomarza Blediyesi hakkında söylediği sözlere de yanıt verdi. Yanıtlarında yapılan hareketlere tepkisini gösterdi. Vekillerin daha önce ortaya çıkarak türlü iddialarda bulunup, seçim meydanlarında malzeme yapmalarını eleştiren Özhaseki, iddiaların söylenmeden savcılığa verilip öyle hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Özhaseki tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

İkinci kere dava görüldü; 'Hepsi yalan, iftira' diye yüzlerine çarptılar değil mi? İddia olan şey söylenmez arkadaşlar. Savcılığa verilir, savcılar inceler. Hatta gider müdahil olursunuz, dersiniz ki; 'eksik inceliyorsunuz, belge var, şuna dikkat edin' dersiniz. Yapın, bu sizin hakkınız.

Ama seçim öncesinde siyaseten kullanılmış bazı sözleri alarak bir belediye başkanı ve ekibine bunlar söylenmez, doğru değil. Eğer mahkeme mahkum ederse her şeyi söylersiniz, hakkınız var. Aynı Çetin Bey Dadaloğlu Şenliklerinde çıktı dedi ki; 'Hırsızlık yapan siyasetçiyi sevmiyoruz'. Güya gönderme yapıyor.

Bu sözlerin ardından hırsızlık yapan siyasetçinin Allah belasını versin dediğini söyleyen Özhaseki karşılığında amin deyin demesine rağmen kimsenin amin diyemediğini söyledi. Özhaseki aynı zamanda CHP’lileri Kayseri için hiçbir şey yapmadıklarını eleştirdi.

Özhaseki son olarak seçim zamanlarında dönen yalanları meclise taşıyan milletvekillerine tepki gösterdi.



Son Güncelleme: 19.12.2020 22:10
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Anahtar Kelimeler:
CHPMehmetÖzhasekiÖzgürÖzel
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