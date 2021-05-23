CHP heyeti kuraklığa karşı destek çağrısında bulundu

Son dönemlerde ülkemizin en büyük sorunları arasındagösterilmektedir. Öyle ki Ocak ve şubat aylarında barajlardaki doluluk oranları kritik seviyelere inmişti. Bunun yanında tarım arazilerinde kuraklık bariz bir şekilde görülüyor. Son olarak Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri Konya ve Karaman’da çiftçilerle bir araya gelerek incelemelerde bulundu.

CHP heyeti, kuraklığı tarlada kendi gözleriyle gördü. Bundan dolayı yetkili makamlara çağrıda bulunan CHP heyeti, bir an önce çiftçinin zararının karşılanmasını, üreticinin borçlarının faizsiz bir şekilde ertelenmesi gerektiğini ifade etti. Kuraklığın çok ciddi bir sorun olduğunu ifade eden CHP heyeti, kuraklık sonucunda oluşan mağduriyetin bir an evvel giderilmesi gerektiğini ifade etti. CHP heyeti, bölgedeki yetkili makamlarla ve Tarım alanında faaliyet gösteren kuruluşlarla bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.