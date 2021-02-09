Cenk Tosun takımla ilk idmanına çıktı!

Premier Lig ekipleri Everton’dan Beşiktaş’a kiralık olarak dönen milli oyuncu Cenk Tosun’un takımla çalışmalara başladığı açıklandı. Ziraat Türkiye Kupası’nda Konyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş’ta maç hazırlıklarının başladığı açıklanırken Cenk Tosun’un da takımla çalışmalara çıkması sevindirdi.

Gökhan antrenmanlara katıldı

Karantina sürecini tamamlayan milli forvet Cenk Tosun takımla çalışmalara başlarken oyuncunun kupa maçında forma şansı bulması bekleniyor. Aynı zamanda cezası biten Dorukhan’ın da kupa maçında forma giyeceği açıklandı.

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın artan maç sayıları nedeniyle Kupada daha az forma şansı bulan oyunculara yöneldiğini açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde takımla çalışmalara başlayan bir diğer isim Gökhan Töre’nin ise kupa maçında forma şansı bulması bekleniyor.