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Cenk Tosun takımla ilk idmanına çıktı!

Everton'dan Beşiktaş'a kiralık gelen ve karantinada olan Cenk Tosun'un karantinası bitti. Karantina sonrasında ilk defa takımla antrenmana çıkan Tosun taraftarları sevindirdi.

09 Şubat 2021 Salı 20:07
Cenk Tosun takımla ilk idmanına çıktı!
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Premier Lig ekipleri Everton’dan Beşiktaş’a kiralık olarak dönen milli oyuncu Cenk Tosun’un takımla çalışmalara başladığı açıklandı. Ziraat Türkiye Kupası’nda Konyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş’ta maç hazırlıklarının başladığı açıklanırken Cenk Tosun’un da takımla çalışmalara çıkması sevindirdi.

Karantina sürecini tamamlayan milli forvet Cenk Tosun takımla çalışmalara başlarken oyuncunun kupa maçında forma şansı bulması bekleniyor. Aynı zamanda cezası biten Dorukhan’ın da kupa maçında forma giyeceği açıklandı.

Gökhan antrenmanlara katıldı

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın artan maç sayıları nedeniyle Kupada daha az forma şansı bulan oyunculara yöneldiğini açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde takımla çalışmalara başlayan bir diğer isim Gökhan Töre’nin ise kupa maçında forma şansı bulması bekleniyor.

 



Son Güncelleme: 09.02.2021 20:07
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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşCenk TosunIlk Idman
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