Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a kritik ziyaret!

Bakan Çavuşoğlu, Batı Trakya’dan sonra rotasını Yunanistan’ın başkenti Atina’ya çevirdi. Bakan Çavuşoğlu ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias’ın ortak yaptığı basın toplantısı hem Yunan hem de Türk televizyonlarında canlı yayın ile ekranlara geldi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Pazar günü akşam yemeğine Bakan Çavuşoğlu’nu misafir etti. Yerel medyada, mevkidaş bakanların kapıdaki sıcak karşılaşmalarına ait kareler yer aldı.

Öte yandan Bakan Çavuşoğlu, bugün Bakan Nikos Dendias ve Başbakan Kiryakos Miçotakis ile Maximos Sarayı’nda görüşme sağlarken, CNN Yunanistan tarafından Dendias’ın görüşmeden önce Çavuşoğlu’nu merdivenlerde karşıladığı bildirildi. Çavuşoğlu, Miçotakis ve Dendias arasındaki üçlü görüşme yerel saat ile 10:30’da başlarken, görüşme seneler sonra Atina’da yapılan en üst temas özelliğine sahip.

U.A haber ajansı olan Reuters ile AP, Maxios Sarayı ile Dışişleri Bakanlığı’nda yapılan görüşme anlarına ait birçok fotoğrafı yayınladı. Yayınlanan fotoğraflarda Çavuşoğlu ile Dendias’ın samimi sohbetleri gözlerden kaçmadı. Ayrıca mevkidaş bakanların, başbakanlık konutundan Dışişleri Bakanlığı’na yayan olarak geçişleri de Yunan Skai kanalı tarafından canlı olarak aktarıldı.

Beklenen haberi canlı yayında verdiler

İki bakan görüşme sonrasında basın toplantısı yaparken beklenen haber Dendias tarafından canlı yayında verildi. Dendias, “Bugünkü görüşmemiz bir fırsattır” diyerek Miçotakis ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2 hafta sonra gerçekleşecek NATO zirvesinde bir araya geleceklerini duyurdu.

Bakan Çavuşoğlu da, somut çalışmalara başlandığını ve aşıların karşılıklı olarak tanınmasına karar verdiklerini belirterek aşı sertifikasıyla ilgili iki taraf arasında anlaşma sağlandığını duyurdu.

Basın toplantısı sona erdikten sonra Dendias konuğuna kapıya kadar eşlik etti ve mevkidaş iki bakan yine birbirlerine sarılarak sıcak görüntüler sergiledi.

Basın toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Miçotakis’in 14 Haziran tarihindeki randevusu Yunan medyasında öne çıkan konular arasında yer aldı. Kathimerini gazetesinde “Acil analiz: Normalleşme yönünde küçük ama önemli adım” başlığı ile randevuya dikkat çekildi. Eleftheros Typos isimli gazete de Çavuşoğlu’nun “Ön koşulsuz görüşmelere hazırız” sözlerine dikkat çekerek konuya değindi.

Gümülcine ile İskeçe’de yapılan ziyaretler sırasında Yunanistan’ın en fazla rahatsız olduğu konu ise, Bakan Çavuşoğlu’nun Twitter’dan yaptığı paylaşımlarda “Trük Azınlık – Turkish Minority” ifadelerine yer vermesi oldu.

Bu durum sonrasında Yunan Dışişleri Bakanlığı’ndan zaman kaybetmeden bir resmi açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada Bakan Çavuşoğlu gerçekleri saptırmakla suçlandı. Atina yönetimi ise, Batı Trakya bölgesinde yaşayan halkı Müslüman azınlık olarak tanımlarken birden çok etnik kökene sahip olduklarını savunuyor.

Ziyareti diktiği çınar ağacıyla gördüler

Yerel medyanın başlıklarında ‘Yunan Dışişleri Çavuşoğlu’nun ‘Türk azınlık’ sözlerine patladı’ ifadelerine yer verirken, To Vima isimli gazete ise Çavuşoğlu’nun ziyaretini, Dr. Sadık Ahmet’in kabrine Bakan Çavuşoğlu’nun diktiği çınar ağacı ile gördü.

Batı Trakya’da yaşayan Türk azınlıklarının sayısı yaklaşık 150 bin

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın verileri doğrultusunda, Yunanistan’ın kuzey doğusunda yer alan Batı Trakya bölgesinde yaşayan Türk azınlıklarının sayısı hemen hemen 150 bin. Atina yönetimi tarafından Batı Trakya bölgesinde yapılan hak ihlalleri de yine Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara yansımakta.

Savaş uçakları 51 kere uçtu!

Yerel medyanın yaptığı haberlerin en dikkat çekenlerinden bir tanesi de, Çavuşoğlu’nun Yunanistan’a yaptığı ziyaretin birinci gününde Türk savaş uçaklarının Yunan hava sahasında tam 51 kere uçtuğu iddiaları oldu.

Çavuşoğlu’nun bugün gerçekleştireceği görüşmelerde öncelik olarak Doğu Akdeniz ile Ege’de yaşananlar dışında; göçmenler, ikili ilişkiler ve Yunanistan’daki Türk toplumlarının sorunlarının konuşulması beklenenler arasında.