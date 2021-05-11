Çavuşoğlu, telefonda Lavrov ile görüştü

Terör devleti İsrail her ramazan ayında olduğu gibi bu ramazan ayında da Filistin’e, Kudüs’e saldırıyor. Bundan dolayı bu saldırılar dünya kamuoyunun ilgisini çekmeye başladı. Son olarak Türkiye cumhuriyeti dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusyalı mevkidaşı dışişleri Bakanıile telefonda görüşerek öncelikle koronavirüs salgını ile mücadelenin nasıl şekilleneceğini ve Filistin-İsrail ilişkilerini masaya yatırdı.

Ayrıca Türkiye ile Rusya arasında bulunan Dağlık Karabağ bölgesinde Ermenistan ile Azerbaycan’ın yaşamış olduğu sorunlar da gündeme geldi. Ayrıca telefon görüşmesinde geçtiğimiz günlerde Türkiye ile Rusya arasında yapılan anlaşma doğrultusunda Sputnik V aşısının tedarik edilmesi konusunda ve üretilmesi konusunda adımlarını hızlı bir şekilde atılacağı ifade edildi. Ayrıca Filistin ve İsrail arasında iki ülkenin arabulucu olarak görev yapması konuşuldu. Bilindiği üzere Sputnik V aşılarının ilk tahsilatı bu ay içerisinde yapılacaktır. Ayrıca önümüzdeki altı aylık süreçte 30 milyon doz Sputnik V aşısı Türkiye’ye tedarik edilecek.