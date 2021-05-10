İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak ? Nasıl bir yol haritası izlenecek?
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

Çavuşoğlu, Macaristan ve Sırbistan Dışişleri Bakanı ile görüştü

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Macaristan ve Sırbistan Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü. Görüşmede seyahat kısıtlamaları ve aşı sertifikaları konuşuldu.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 16:06
Çavuşoğlu, Macaristan ve Sırbistan Dışişleri Bakanı ile görüştü
Takip Et:

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Macaristan Dışişleri Bakanı Petar Szijjarto ve Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakovic ile birer telefon görüşmesi yaptığı kaydedildi. Yapılan konuşmalarda seyahat kısıtlamalarının karşılıklı olarak kaldırılması amacıyla aşı sertifikalarının karşılıklı olarak tanınması konusunda ortak çalışmalar yapılmasına ilişkin anlaşmaya varıldığı öğrenildi. Bu konu söz konusu ülkelerin Sağlık Bakanlıkları aracılığı ile eşgüdümlü olarak kontrol edilecek.

Türkiye’de artan koronavirüs vakaları nedeniyle birçok Avrupa ülkesi Türkiye seyahat edilmemesi konusunda vatandaşlarını uyarmış Türkiye’den gelen yolculara en az 10 gün karantina uygulanacağını bildirmişti. Bu tedbirleri uygulayan ülkeler arasında İngiltere, Almanya ve Fransa da bulunuyor.

Sırbistan ve Macaristan ile yapılan görüşmelerin Türkiye turizmine de olumlu katkı sağlaması bekleniyor.


Son Güncelleme: 10.05.2021 16:06
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Mevlüt çavuşoğluTürkiye Dışişleri Bakanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler

Popüler Haberler

Askere giden kişinin alması gereken malzemeler 2021
Bordo bereli asker nasıl olunur? 2021 TSK bordo bereli askerlik şartları ve eğitimleri
Emekli kaplıca tedavisinden nasıl faydalanılır? 2021 Kaplıca tedavisi masrafları SGK karşılar mı?
Elektrik faturası desteği nereye başvurulur? 2021Elektrik faturası devlet destek şartları
Kimler e-fatura düzenlemek zorunda? E-faturaya nasıl geçilir?
50.000 tl ayda ne kadar faiz getirir? 50.000 TL'ye verilen faiz tutarı
Kredi sicil affı kimleri kapsıyor? 2021 Kredi sicil affı başvurusu nasıl yapılır?
Doğum yapan annelere verilen devlet yardım ödemeleri 2021
Promosyon ödemesinden kimler yararlanabilir? 2021 Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
Sigortasız devlet hastanesi muayene ücretleri ne kadardır? 2021
Erken emeklilikte emekli maaşları ne kadar olur? Hangi emekli ne kadar maaş alır?
Efe Güray kimdir ne zaman, neden öldü? Efe Güray ölüm sebebi ve hakkında bilgiler
F1 İspanya GP 2021: 7 Mayıs Cuma saat kaçta başlayacak? Formula 1 yarışı nasıl canlı izlenir?
Arefe mi Arife mi, doğru yazılışı nasıldır?
Evlilik Sözleşmesi dizisi hangi kanalda yayınlanacak?
Yaralı Kalbim 96. bölüm Kanal 7 canlı izle – 11 Mayıs 2021 Salı tek parça Yaralı Kalbim yeni son bölüm izle
Masumlar Apartmanı dizisi Gamze kimdir? Gökçe Aydın'ın hayatı!
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Emin karakterini kim canlandırıyor? Onur Şan biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Baraj 39. bölüm izle tek parça! Baraj son bölüm kesintisiz izle!
Bugün kimin maçı var? 11 Mayıs 2021 Salı Bugün maç varmı, hangi maçlar var?
Kimlik kaybolunca yapılması gerekenler nelerdir? 2021 Yeni kimlik nasıl çıkarılır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.