Çavuşoğlu, Macaristan ve Sırbistan Dışişleri Bakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Macaristan Dışişleri Bakanı Petar Szijjarto ve Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakovic ile birer telefon görüşmesi yaptığı kaydedildi. Yapılan konuşmalarda seyahat kısıtlamalarının karşılıklı olarak kaldırılması amacıyla aşı sertifikalarının karşılıklı olarak tanınması konusunda ortak çalışmalar yapılmasına ilişkin anlaşmaya varıldığı öğrenildi. Bu konu söz konusu ülkelerin Sağlık Bakanlıkları aracılığı ile eşgüdümlü olarak kontrol edilecek.

Türkiye’de artan koronavirüs vakaları nedeniyle birçok Avrupa ülkesi Türkiye seyahat edilmemesi konusunda vatandaşlarını uyarmış Türkiye’den gelen yolculara en az 10 gün karantina uygulanacağını bildirmişti. Bu tedbirleri uygulayan ülkeler arasında İngiltere, Almanya ve Fransa da bulunuyor.

Sırbistan ve Macaristan ile yapılan görüşmelerin Türkiye turizmine de olumlu katkı sağlaması bekleniyor.