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Canan Kaftancıoğlu, Hakan Bayrakçı'ya sert cevap!
Canan Kaftancıoğlu, Hakan Bayrakçı'ya sert...

Canan Kaftancıoğlu, Hakan Bayrakçı'ya sert cevap!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kendisine yönelik açıklamalarda bulunan Hakan Bayrakçı hakkında sosyal medya hesabından açıklamalara yer verdi. Hakan Bayrakçı'nın eleştirilerine cevap veren Kaftancıoğlu, Bayrakçı'nın geçmişte yanında çalışmak istediğini duyurdu.

11 Ekim 2020 Pazar 17:36
Canan Kaftancıoğlu, Hakan Bayrakçı'ya sert cevap!
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Geçtiğimiz günlerde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında sert eleştirilerde bulunan Hakan Bayrakçı’ya Canan Kaftancıoğlu’ndan cevap gecikmedi. Konu hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Kaftancıoğlu, Bayrakçı’nın daha önce kendisiyle çalışmak istediğini aktardı.

Kürekle ağzının ortasına vurmuştum


Hakan Bayrakçı adına Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Canan Kaftancıoğlu, Hakan Bayrakçı’nın kendisi ile görüşerek iş teklifi yaptığını açıkladı. Başkası ile çalıştığı gerekçesiyle Bayrakçı’yı reddettiğini açıklayan Kaftancıoğlu, daha sonra Bayrakçı’nın ahlaksız bir süreç ile Genel Merkez’de iş almak istediğini duyurdu. Bu durumun ardından Bayrakçı'nın kürekle ağzının ortasına vurduğunu belirten Kaftancıoğlu, Bayrakçı hakkında sevimli bir insan diye de ekledi.

Geçtiğimiz gün bir televizyon kanalında açıklamalarda bulunan Hakan Bayrakçı, Canan Kaftancıoğlu’na yönelik Ermeni Soykırımı var gibisinden açıklamalarda bulunmasına dikkat çekerek neden hala görevinin başında olduğunu sorgulamıştı.



Son Güncelleme: 11.10.2020 17:36
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Anahtar Kelimeler:
Canan KaftancıoğluHakan BayrakçıAçıklama
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