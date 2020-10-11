Canan Kaftancıoğlu, Hakan Bayrakçı'ya sert cevap!

Geçtiğimiz günlerde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında sert eleştirilerde bulunan Hakan Bayrakçı’ya Canan Kaftancıoğlu’ndan cevap gecikmedi. Konu hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Kaftancıoğlu, Bayrakçı’nın daha önce kendisiyle çalışmak istediğini aktardı.
Kürekle ağzının ortasına vurmuştum
Geçtiğimiz gün bir televizyon kanalında açıklamalarda bulunan Hakan Bayrakçı, Canan Kaftancıoğlu’na yönelik Ermeni Soykırımı var gibisinden açıklamalarda bulunmasına dikkat çekerek neden hala görevinin başında olduğunu sorgulamıştı.
Son Güncelleme: 11.10.2020 17:36