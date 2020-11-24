İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
24 Kasım vaka tablosu açıklandı! Son 24 saat içinde hastaneye yatan kişi sayısı 7 bin 381 oldu
Son Dakika
24 Kasım vaka tablosu açıklandı!...
Demet Özdemir'in paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu
Son Dakika
Demet Özdemir'in paylaşımı sosyal medyada...
Huawei, alt markası Honor'u 15.2 milyar dolara resmen sattı
Huawei, alt markası Honor'u 15.2...
En güzel 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları ve resimli güzel sözler
Son Dakika
En güzel 24 Kasım Öğretmenler...

Bülent Arınç Ak Parti'den de ayrıldı mı? Bülent Arınç kimdir, siyasi hayarı ve kariyeri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da katıldığı konferansta Arınç’ı sert bir dille eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından vatandaşlar Bülent Arınç Ak Parti’den de ayrıldı mı, Bülent Arınç kimdir ve siyasi kariyeri nasıl sorularını araştırma başladı.

24 Kasım 2020 Salı 22:09
Bülent Arınç Ak Parti'den de ayrıldı mı? Bülent Arınç kimdir, siyasi hayarı ve kariyeri
Takip Et:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin düzenlenen kurultayına video konferans ile katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında geçtiğimiz günlerde Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala’nın tahliye olması gerektiğini söyleyen Bülent Arıç’a tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı sert bir şekilde eleştiride bulunurken “Fitne ateşi yakılmaya çalışılıyor" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan Bülent Arınç ve Cem Küçük’e sert tepki

Başkan Erdoğan Bülent Arınç ve Cem Küçük’ün Osman Kavala ile Selahattin Demirtaş’ın söylemlerine sert tepki verdi. Erdoğan konuşmasında Bülent Arınç’ın sözlerine şu şekilde karşılık verdi;

“Son günlerde bizimle asla ilgisi olmayan kimi bireysel açıklamalar ile yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz. Geçmişte birlikte çalışmış olsak bile hiç kimsenin şahsi açıklamaları hükümetimizle, partimizle ilişkili hale getirilemez. Bizim nerede durduğumuz bellidir, istikametinde değişiklik yoktur. Teröre bulaşmış, terörle el ele kol kola yürüyenler bizim temasta olduğumuz kişiler olamaz. Şu anda yargının tasarrufu altında olanlar, Yasin Börülerin ölümüne neden olanlar hiçbir zaman Tayyip Erdoğan tarafından, dava arkadaşları tarafından savunulmaz.


CHP'nin ve arkasındaki mahfillerin arkasındakilerin dümen suyuna girenler, siz kendi pazarlıklarınızla uğraşın. Düşün bu milletin yakasından. Türkiye'yi dışarı şikayet edenler, dün söylediğini bugün yalanlayanların sonu hüsran olacaktır.

Gezi eylemlerini finanse edenlerin savunucusu olamayız. Gezi olaylarının finansörlüğünü yapan, bugün yarın hiçbir zaman bunların savunucusu olmadık, bundan sonra da olmayız. Bunca yıldır elbette eksiklerimiz olmuştur, hatalarımız da olmuştur. Samimiyetimizi, hizmetlerimizi, vizyonumuzu kimse sorgulayamaz. Bugün de tüm samimiyetimizle çareyi milletimizde arıyoruz. Fitne ve fesat girişimlerini reddediyoruz.

Terör örgütleriyle el ele, kol kola, omuz omuza Ankara'dan İstanbul2a yürüyenlerle biz birlikte olamayız. Kavalalarla hiçbir zaman bir arada olamayız. Biz Kobani'yi unutamayız. Bizim Kürt kardeşlerimizi öldürenleri savunamayız.''

Bülent Arınç istifa etti

Yaptığı konuşmanın ardından tepki alan Bülent Arınç Ak Parti Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği’nden istifa etti. Öte yandan eski Ak Parti Milletvekilleri Şamil Tayyar ve Mehmet Metiner Arınç’ı istifaya davet etmişti.

Bülent Arınç’ın tepki çeken konuşması şu şekildeydi

Arınç canlı yayında şu ifadeleri kullanış ve tepki çekmişti; “ Demirtaş konusu konuşulunca ben bizi dinleyenlere bir şey söylemek istiyorum. Demirtaş'ın yazdığı çok güzel bir hikaye kitabı var Devran isminde. Ne olur onu alın bir okuyun. Ben bu korona süreci içinde bunu okudum. Bu kitabı okuduktan sonra siz Selahattin Demirtaş hakkındaki kanaatinizi belki değiştirmeyeceksiniz. Ama Kürtler ve Kürtlerin yaşadığı travma üzerinden kafanızda çok şeyler değişecek. Bu ülkenin mazlumlarından biri de Kürtlerdir. Kürt kardeşlerimizdir. Çözüm sürecinde bazılarının tahliyesi sağlanmıştı. Bunun da olabilir. Yargıçlar mahkemeler özgürlükçü düşünsünler. Osman Kavala'nın hala tutuklu kalmasına hayret ediyorum, tahliye edilmeli. Demirtaş'ın da tahliyesi olabilir"



Son Güncelleme: 24.11.2020 22:09
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Bülent Arın.AK Parti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
Cumhurbaşkanlığı'ndan esnek çalışma ve idari izinler hakkında resmi yazı
Cumhurbaşkanlığı'ndan esnek çalışma ve idari izinler hakkında resmi yazı
YDK'na sevk edilen Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy CHP'den istifa etti!
YDK'na sevk edilen Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy CHP'den istifa etti!
Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildi
Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildi
Kamuda yeni atama ve görevden alma kararları
Kamuda yeni atama ve görevden alma kararları
Hamas Azerbaycan'ı tebrik etti
Hamas Azerbaycan'ı tebrik etti

Popüler Haberler

Saygı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 6. bölüm fragmanı yayımlandı
Bugün maç var mı, hangi maçlar var? TV 25 Kasım 2020 Çarşamba canlı maç yayın saatleri
Garanti, TEB, Akbank, Ziraat bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları
Apple Teacher nedir, nasıl kullanılır?
Trendyol Efsane indirim günleri ne zaman başlıyor? Trendyol Black friday indirim günleri
Trendyol indirimleri kaç gün, ne kadar sürecek? Trendyol'da İndirimleri devam ediyor!
İşKur engelli ve eski hükümlüler için proje başvuruları başladı
Instagram şifre yenileme bağlantısı neden gelmez?
Football Manager FM 2021 Türkiye satış fiyatı
2020 KPSS Önlisans ve Ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
Çoçuk parası için nereye başvurulur? Doğum Parası ne zaman yatar, nereden alınır?
Netflix Aşk 101 dizisi ne zaman başlayacak? Kubilay Aka cevapladı!
Watsons 2020 sevgililer günü indirimleri 6 – 16 Şubat ürünleri
Benim Tatlı Yalanım ne zaman final yapacak? Benim Tatlı Yalanım dizisinden final kararı
2020 Mali Müşavir maaşları ne kadar? Mali Müşavir iş tanımı ve çalışma şartları
Bülent Arınç Ak Parti'den de ayrıldı mı? Bülent Arınç kimdir, siyasi hayarı ve kariyeri
A101'de satılan SEG çamaşır makinesi nasıl, alınır mı? kullanıcı yorumları
İbo Show yeni bölüm fragmanı ve konukları 28 Kasım Cumartesi
Hayat Eve Sığar uygulaması Android iOS indirme rehberi
Baraj dizisinde Nermin karakterine Nezaket Erden hayat veriyor
Baraj dizisi Ayşe kimdir? Gerçek adı nedir? Hira Su Yıldız nereli, yaşı kaç?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.