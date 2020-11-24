Bülent Arınç Ak Parti'den de ayrıldı mı? Bülent Arınç kimdir, siyasi hayarı ve kariyeri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin düzenlenen kurultayına video konferans ile katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında geçtiğimiz günlerde Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala’nın tahliye olması gerektiğini söyleyen Bülent Arıç’a tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı sert bir şekilde eleştiride bulunurken “Fitne ateşi yakılmaya çalışılıyor" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan Bülent Arınç ve Cem Küçük’e sert tepki

Başkan Erdoğan Bülent Arınç ve Cem Küçük’ün Osman Kavala ile Selahattin Demirtaş’ın söylemlerine sert tepki verdi. Erdoğan konuşmasında Bülent Arınç’ın sözlerine şu şekilde karşılık verdi;

“Son günlerde bizimle asla ilgisi olmayan kimi bireysel açıklamalar ile yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz. Geçmişte birlikte çalışmış olsak bile hiç kimsenin şahsi açıklamaları hükümetimizle, partimizle ilişkili hale getirilemez. Bizim nerede durduğumuz bellidir, istikametinde değişiklik yoktur. Teröre bulaşmış, terörle el ele kol kola yürüyenler bizim temasta olduğumuz kişiler olamaz. Şu anda yargının tasarrufu altında olanlar, Yasin Börülerin ölümüne neden olanlar hiçbir zaman Tayyip Erdoğan tarafından, dava arkadaşları tarafından savunulmaz.

CHP'nin ve arkasındaki mahfillerin arkasındakilerin dümen suyuna girenler, siz kendi pazarlıklarınızla uğraşın. Düşün bu milletin yakasından. Türkiye'yi dışarı şikayet edenler, dün söylediğini bugün yalanlayanların sonu hüsran olacaktır.

Gezi eylemlerini finanse edenlerin savunucusu olamayız. Gezi olaylarının finansörlüğünü yapan, bugün yarın hiçbir zaman bunların savunucusu olmadık, bundan sonra da olmayız. Bunca yıldır elbette eksiklerimiz olmuştur, hatalarımız da olmuştur. Samimiyetimizi, hizmetlerimizi, vizyonumuzu kimse sorgulayamaz. Bugün de tüm samimiyetimizle çareyi milletimizde arıyoruz. Fitne ve fesat girişimlerini reddediyoruz.

Terör örgütleriyle el ele, kol kola, omuz omuza Ankara'dan İstanbul2a yürüyenlerle biz birlikte olamayız. Kavalalarla hiçbir zaman bir arada olamayız. Biz Kobani'yi unutamayız. Bizim Kürt kardeşlerimizi öldürenleri savunamayız.''

Bülent Arınç istifa etti

Yaptığı konuşmanın ardından tepki alan Bülent Arınç Ak Parti Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği’nden istifa etti. Öte yandan eski Ak Parti Milletvekilleri Şamil Tayyar ve Mehmet Metiner Arınç’ı istifaya davet etmişti.

Bülent Arınç’ın tepki çeken konuşması şu şekildeydi

Arınç canlı yayında şu ifadeleri kullanış ve tepki çekmişti; “ Demirtaş konusu konuşulunca ben bizi dinleyenlere bir şey söylemek istiyorum. Demirtaş'ın yazdığı çok güzel bir hikaye kitabı var Devran isminde. Ne olur onu alın bir okuyun. Ben bu korona süreci içinde bunu okudum. Bu kitabı okuduktan sonra siz Selahattin Demirtaş hakkındaki kanaatinizi belki değiştirmeyeceksiniz. Ama Kürtler ve Kürtlerin yaşadığı travma üzerinden kafanızda çok şeyler değişecek. Bu ülkenin mazlumlarından biri de Kürtlerdir. Kürt kardeşlerimizdir. Çözüm sürecinde bazılarının tahliyesi sağlanmıştı. Bunun da olabilir. Yargıçlar mahkemeler özgürlükçü düşünsünler. Osman Kavala'nın hala tutuklu kalmasına hayret ediyorum, tahliye edilmeli. Demirtaş'ın da tahliyesi olabilir"