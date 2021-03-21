Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Avrasya anket sonuçları açıklandı!

Avrasya anket çalışmasının sonuçları Araştırma Kurucusu Kemal Özkiraz tarafından paylaşıldı. Mart ayında yapılan anketin sonucu sosyal medyada paylaşıldı.

Katımcılara sorulan sorulardan birisi Recep Tayyip Erdoğan’a mı yakın hissediyorsunuz yoksa Ekrem İmamoğlu’na sorusuydu. Bu soruya katılımcılar ,Recep Tayyip Erdoğan diyenlerin oranı 41.6 olurken, Ekrem İmamoğlu diyenlerin oranı 51.4 oldu

Erdoğan ve Yavaş arasında bir seçim olsaydı tercihiniz ne olurdu sorusuna ise katılımcılar, %41.5 oranında Erdoğan’ı seçerken %47,1’se Yavaş’ı seçtiği açıklandı .

Meral Akşener ve Recep Tayyip Erdoğan ikilisinden hangisine yakın hissediyorsunuz sorusuna katılımcılar %42 oranında Meral Akşener dedi ve %40,8 oranında Recep Tayyip Erdoğan cevabı verdi.

Ayrıca Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan ve Mansur Yavaş’tan hangisinin seçimi kazanır sorusunda katılımcılar, %30.1 oranında Erdoğan derken, Yavaş kazanır diyenlerin oranı %40,7 oldu. Orta sonuçlanır diyenlerin oranı %17,9 , bilmiyorum diyenlerin oranı ise %11,3 olduğu açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı seçimi için yalnızca Recep Tayyip Erdoğan ve Ekrem İmamoğlu aday olsaydı seçimi kim kazanırdı sorusuna Erdoğan cevabını verenlerin oranı %30,4 oldu. İmamoğlu cevabını verenlerin oranı ise %33,2 oldu. Orta sonuçlanır diyenler %29,1 olurken ,Bilmiyorum diyenler %7,3 oldu.

Bugün parti seçimi olsaydı kime oy verirdiniz sorusuna ise katılımcılar ,

%34,4 AKP

%26,2 CHP

%13,9 İYİ Parti

%9,6 HDP

%7,2 MHP

%2,8 Gelecek Partisi

%2,3 Deva Partisi

%1,2 SP

%0,9 TDP

%0,7 DP

%0,3 TİP

%0,2 YRP

%0,1 BBP

VE%0,2’si diğer partiler cevabını verdiği açıklandı.