Boynukalın'ın 23 Nisan paylaşımındaki

İncekara, “İslami esaslara uygun derken, bu esaslar nerede yazıyor?” sorusunu yöneltti.

Geçen ay Ayasofya Camii başimamlığı görevinden istifa ettikten sonra sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla tartışma yaratan Mehmet Boynukalın şimdi ise 23 Nisan hakkında yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekti.

Boynukalın Twitter hesabı üzerinden, TBMM’nin İslami usullere uygun bir şekilde açıldığını fakat bu usullerden vazgeçildiğini belirtti. Yorum yapma kısmını kapattığı paylaşımında “İslami bir” istediğini belirten Boynukalın, şu ifadelere yer verdi:

“23 Nisan 1920’de meclisimiz İslami esaslara uygun bir şekilde açılmış, dualar okunmuş ve kurbanlar kesilmişti. Sonradan bu anlayış maalesef terkedildi. İslami bir sistemin dillendirildiği ve milletin ettiği o duaların makes bulması ve o ruhun yeniden canlanması ümidiyle.”

Yorumları neden kapattınız hocam?

Eski AKP İstanbul Milletvekili Halide Özen İncekara da, Boynukalın’ın paylaşımını alıntılayarak şu ifadelere yer verdi: “Yorumları neden kapadınız hocam… İslami esaslara uygun derken, bu esaslar nerede yazıyor… Kurban kesmek mesela? Çok şükür, sadece açılışta değil her meclisin kapısından besmele ile girdim, sırama oturunca kurul başlamadan hayır dualarımı ettim. Bunları bir esasa bağlaşmamıştım…”