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Boynukalın'ın 23 Nisan paylaşımındaki "İslami sistem" isteğine AK Parti eski vekilinden tepki!

Ayasofya Camii’nin eski başimamı Mehmet Boynukalın, sosyal medya hesabında 23 Nisan'la alakalı paylaşım yaptı. Boynukalın, yaptığı paylaşımda “İslami sistem” isteğini belirtince, AK Partili eski vekil Halide Özen İncekara’nın bu isteğe tepkisi gecikmedi.

24 Nisan 2021 Cumartesi 13:19
Boynukalın'ın 23 Nisan paylaşımındaki
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İncekara, “İslami esaslara uygun derken, bu esaslar nerede yazıyor?” sorusunu yöneltti.

Geçen ay Ayasofya Camii başimamlığı görevinden istifa ettikten sonra sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla tartışma yaratan Mehmet Boynukalın şimdi ise 23 Nisan hakkında  yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekti.

Boynukalın Twitter hesabı üzerinden, TBMM’nin İslami usullere uygun bir şekilde açıldığını fakat bu usullerden vazgeçildiğini belirtti. Yorum yapma kısmını kapattığı paylaşımında “İslami bir sistem” istediğini belirten Boynukalın, şu ifadelere yer verdi:

“23 Nisan 1920’de meclisimiz İslami esaslara uygun bir şekilde açılmış, dualar okunmuş ve kurbanlar kesilmişti. Sonradan bu anlayış maalesef terkedildi. İslami bir sistemin dillendirildiği ve milletin ettiği o duaların makes bulması ve o ruhun yeniden canlanması ümidiyle.”

Yorumları neden kapattınız hocam?

Eski AKP İstanbul Milletvekili Halide Özen İncekara da, Boynukalın’ın paylaşımını alıntılayarak şu ifadelere yer verdi: “Yorumları neden kapadınız hocam… İslami esaslara uygun derken, bu esaslar nerede yazıyor… Kurban kesmek mesela? Çok şükür, sadece açılışta değil her meclisin kapısından besmele ile girdim, sırama oturunca kurul başlamadan hayır dualarımı ettim. Bunları bir esasa bağlaşmamıştım…”




Son Güncelleme: 24.04.2021 13:19
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BoynukalınAkPartiEskiVekilTepkiPaylaşımIslamiSistem
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