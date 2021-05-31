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Bilal Erdoğan: Aileyi koruyan ne sözleşmedir ne de maddedir...

Türkiye Cumhurbaşkanlığı kararı ile İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı almıştı. Alınan bu karar sonrasında yaşanan “aile bozuluyor ve kadının beyanı esastır” tartışmaları ile ilgili Bilal Erdoğan bir açıklama yaptı. Erdoğan’ın açıklamalarına dair detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 22:15
Bilal Erdoğan: Aileyi koruyan ne sözleşmedir ne de maddedir...
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Bugün çevrim içi bir toplantıya katılan Bilal Erdoğan, İstanbul Sözleşmesi hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

“Aileyi koruyan ne sözleşmedir, ne de maddedir”

Açıklamasında, aileyi koruyan ne sözleşmedir ne de maddedir diyen Erdoğan, aileyi koruyanın kadın ile erkek arasında olan muhabbet olduğu belirtti. Erdoğan sözlerinin devamında, kadın ile erkeğin birbirlerine karşı korumaları gereken muhabbeti bir kenara koyduğumuzu söyledi.

“Şu anlaşıldı: Erkeğin aileyi korumaktan anladığı, kadının onun her dediğini yapması”

Erdoğan, Müslüman erkekler tarafından yapılan ithamlar, isim koymalar ve usullerden dolayı erkeklerin aileyi koruma anlayışının kadının o ne derse onu yapması ve sözünden çıkmayarak onun kölesi olarak evde oturması olduğunu söyledi. Bilal Erdoğan, tüm Müslüman erkekler olarak aileyi bu şekilde koruyacaklarını sandıklarını belirtti.

Erdoğan sözlerinin devamında, bu anlayışın aslında yanlış olduğunu; kadın ve erkek ilişkisinin sevgi ve güven üstüne kurulu olması ve çocukların bu ortam içinde yetişmesiyle İstanbul Sözleşmesi ile alınan tedbirlerin ve ev içerisindeki şiddeti önlemek için yapılanlara gerek kalmayacağını belirtti.

“Diyorlar ki ‘Kadının beyanı ile adam hapse atılıyor’”                                           

Erkeklerin kadının verdiği beyan ile hapse atılmadığını söyleyen Erdoğan, kadının verdiği beyan ile erkeklere uzaklaştırma kararı verildiğini söyledi. Kadının verdiği beyan ile erkeklere uzaklaştırma kararı verilmesine tepki gösterenlere ise, “Kendi kızının başına gelince anlarsın onu işte. Ama kendi kızının başına gelmeden, uzaktan ahkam kesmek kolay oluyor” sözleri ile yanıt verdi.

“Tartışmalar konusunda iyi bir imtihan veremediğimiz için üzgünüm”

Erdoğan, İstanbul Sözleşmesi konusunda yaşanan tartışmalar konusunda iyi bir imtihan verilmediği için üzgün olduğunu belirtirken; ülkemizde kadınlarımızın yaşadığı duygu istismarından yola çıkarak siyasetimizi, demokrasimizi ve iktidarı eleştirenlere de fırsat vermemek gerektiğini söyledi.


Son Güncelleme: 31.05.2021 22:15
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Anahtar Kelimeler:
Bilal ErdoğanIstanbul Sözleşmesi Açıklaması
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