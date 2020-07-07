İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Türk Silahlı Kuvvetlerinde atanan general ve amirallerin listesi resmi gazete'de yayımlandı
Son Dakika
Türk Silahlı Kuvvetlerinde atanan general...
Flash karar! 81 İl Valiliğine korona-virüs genelgesi gönderildi.Yeni kararlar yolda
Son Dakika
Flash karar! 81 İl Valiliğine...
Ticaret Bakanlığı'ndan ünlü isimlere reklam cezası
Son Dakika
Ticaret Bakanlığı'ndan ünlü isimlere reklam...
Yonca Evcimik'e haciz şoku! Evine haciz geldi
Son Dakika
Yonca Evcimik'e haciz şoku! Evine...

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık hizmet belediyeciliği diyerek makam odasının kapısını söktürdü

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık hizmet belediyeciliği diyerek makam odasının kapısını söktü. Çalık ‘’Bizim amacımız herkes ulaşmak’’ dedi.

07 Temmuz 2020 Salı 14:15
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık hizmet belediyeciliği diyerek makam odasının kapısını söktürdü
Takip Et:


Beylikdüzü Belediyesi’nde bugün ilginç bir olay yaşandı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık hizmet belediyeciliği diyerek makam odasında bulunan giriş kapısını söktürdü. Çalık ‘’Bizim amacımız herkes ulaşmak’’ dedi.

Çalık, ‘’Biz halkımızla birlikte çalışmalıyız. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde verdiğimiz sözü tuttuk. Biz zaten halkımızla aramıza bir mesafe koymamıştık. Kapı sadece sembolik bir araçtı. Bir dekordu. Kapımız hep açıktı. Şimdi tamamen açıldı. Bu yüzden halkımızla Beylikdüzü için beraber çalışacağız. Amacımız halkımızla birlikte Beylikdüzü’nün kazanması. Çünkü ilçemiz kazanırsa hepimiz kazanırız. Biz de bu yüzden daha çok çalışmalı ve daha çok gayret etmeliyiz. Tüm İstanbul’a da önek bir belediye olmak için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bu konuda halkımızın da bize destek olmasını rica ediyorum. Çünkü onların oylarıyla buradayız’’ dedi.



Son Güncelleme: 07.07.2020 14:15
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İmamoğlu: İmkan olursa Demirtaş’ı ziyaret etmek istiyorum
İmamoğlu: İmkan olursa Demirtaş’ı ziyaret etmek istiyorum
Demirtaş’ın Yargılandığı Davada Tutukluluğun Devamı Kararı
Demirtaş’ın Yargılandığı Davada Tutukluluğun Devamı Kararı
220 bin AKP’li seçmen 23 Haziran'da İmamoğlu’na oy verdi
220 bin AKP’li seçmen 23 Haziran'da İmamoğlu’na oy verdi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kartal Hürriyet Mahallesi’nde Kritik Açıklamalarda Bulundu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kartal Hürriyet Mahallesi’nde Kritik Açıklamalarda Bulundu
Eski başkan Kadir Topbaş'tan İmamoğlu'na tebrik mesajı
Eski başkan Kadir Topbaş'tan İmamoğlu'na tebrik mesajı
2019 Mart Yerel Seçimleri ORC Anketine Göre Partilerin Oy Oranlarında Son Durum ve Anket Sonuçları Nasıl?
2019 Mart Yerel Seçimleri ORC Anketine Göre Partilerin Oy Oranlarında Son Durum ve Anket Sonuçları Nasıl?

Popüler Haberler

E-Devlet üzerinden kredi notu sorgulama işlemleri ve işlem adımları! Kredi notu öğrenmek ücretsiz oldu
CİMER şikayet kayıt ve şikayet durumu sorgulama nasıl yapılır? CİMER işlem sonucu sorgulama
A101 06.08.2020 indirimli ürünleri neler? A101 06 Ağustos 2020 indirimli ürünler kataloğu
TV8 Apartmanlar Yarışıyor yarışması yayın tarihi belli oldu
Kuaförüm Sensin yeni yarışmacısı Gül Mammadova hakkında bilgiler
BİM Aktüel indirimli üünler kataloğu 7-13 Ağustos 2020 broşürü
QNB Finansbank yüzde 0,79 faizli 60 ay vadeli borç transfer kredi kampanyası
PTT 2020 Ağustos Borç Kapatma Kredisi ile Kredi Yapılandırma Fırsatı
Akbank Direkt 10 Bin TL Anında Kredi Hesaplama ve Başvuru
Ford Puma 2020 donanım özellikleri ve fiyatı
İyi kurbanlık hayvan nasıl seçilir? İyi kurbanlık seçmek için yollar
Survivor Altın Top Uygulaması nedir? Survivor 2020 Altın Top uygulaması ile eleme sistemi nasıl olacak?
Selin Ciğerci Demet Akalın'ın arası bozuldu mu? Reklam parası ikiliyi küstürdü
Hangi anket şirketi İstanbul seçim sonucunu doğru bildi?
Günlük burç yorumları 18 Kasım Pazartesi - Burcunuzun hayatınız üstündeki etkileri nasıl olacak?
Gelir belgesiz kredi veren bankalar ve kredi şartları 4 Ağustos 2020
Yeni işyeri açanlara devletten süper destek ve krediler
2020 Beyaz Show ne zaman başlayacak? Yeniden başlayacak mı? Beyaz Show hangi kanalda başlayacak?
2020 LGS tercihleri ne zaman sona erecek?
La Casa De Papel 5. sezon ile ilgili açıklama yapıldı!
TV8 Apartmanlar Yarışıyor Sunucusu Ümit Kantarcılar kimdir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.