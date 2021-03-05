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Beyaz TV'den Mansur Yavaş'a komplo

Melih Gökçek’e bağlı Beyaz TV’de Mansur Yavaş’a karşı bir saldırı girişimi oldu. Beyaz TV’deki kurmaca Mansur Yavaş röportajına köylülerden yalanlama geldi.

05 Mart 2021 Cuma 11:45
Beyaz TV'den Mansur Yavaş'a komplo
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Eski Ankara Büyükşehir belediye başkanı Melih Gökçek in oğlu Osman Gökçek tarafından işletilen Beyaz TV, dün akşam Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş‘a komplo düzenlemeye çalıştı. Mansur Yavaş‘ın çalışmalarını sindiremeyen Beyaz TV, yavaş hakkında kurmaca bir röportaj hazırladı. Röportajda konuşan bir adam alt yapının çöktüğünü, suların akmadığını, Mansur Yavaş‘ın belediye başkanı olarak hiçbir görevini yerine getirmediğini söylüyor. Ancak tam bu sırada bazı köylüler devreye girdi ve bu adamın yalan konuştuğunu, bize yapılan tüm hizmetleri Mansur Yavaş’ın yaptığını ve yalan konuşmaya gerek olmadığını söylediler. Bunun sonucunda Mansur Yavaş’ı yapılan bu saldırı vatandaşlarımız tarafından önlenmiş oldu. Beyaz TV ve Melih Gökçek, son zamanlarda sık sık Mansur Yavaş’ın çalışmaları hakkında olumsuz eleştirilerde bulunuyor.



Son Güncelleme: 05.03.2021 11:45
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Anahtar Kelimeler:
Melih GökçekBeyaz TvMansur Yavaş
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