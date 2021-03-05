Beyaz TV'den Mansur Yavaş'a komplo

Eski Ankara Büyükşehir belediye başkanıin oğlu Osman Gökçek tarafından işletilen, dün akşam Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı‘a komplo düzenlemeye çalıştı. Mansur Yavaş‘ın çalışmalarını sindiremeyen Beyaz TV, yavaş hakkında kurmaca bir röportaj hazırladı. Röportajda konuşan bir adam alt yapının çöktüğünü, suların akmadığını, Mansur Yavaş‘ın belediye başkanı olarak hiçbir görevini yerine getirmediğini söylüyor. Ancak tam bu sırada bazı köylüler devreye girdi ve bu adamın yalan konuştuğunu, bize yapılan tüm hizmetleri Mansur Yavaş’ın yaptığını ve yalan konuşmaya gerek olmadığını söylediler. Bunun sonucunda Mansur Yavaş’ı yapılan bu saldırı vatandaşlarımız tarafından önlenmiş oldu. Beyaz TV ve Melih Gökçek, son zamanlarda sık sık Mansur Yavaş’ın çalışmaları hakkında olumsuz eleştirilerde bulunuyor.