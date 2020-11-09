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Berat Albayrak, Twitter hesabını kapattı mı, hesabı kapatıldı mı?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifa açıklamasının ardından Twitter hesabının kapandığı görüldü. Hesabı kapalı olması akıllara Berat Albayrak, Twitter hesabını kapattı mı, hesabı kapatıldı mı sorularını getirdi.

09 Kasım 2020 Pazartesi 17:23
Berat Albayrak, Twitter hesabını kapattı mı, hesabı kapatıldı mı?
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiği duyurdu. Bakan Albayrak’ın istifa açıklamasının ardından Twitter hesabının kapalı olduğu öğrenilirken, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Berat Albayrak, Twitter hesabını kapattı mı?


Bakan Albayrak’ın istifa açıklamasının ardından Twitter hesabının kapalı olması dikkat çekerken, akıllara hesabın çalındığı iddiası geldi. Konuyla ilgili bir açıklama yapılmazken Albayrak’ın hesabını kendisinin mi kapattığı yoksa çalındı mı soruları merak konusu oldu.

Berat Albayrak görevinden sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiği ifade etmişti. Tüm bu gelişmelerin yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilisi istifa kararının doğru olduğunu ancak Cumhurbaşkanlığı tarafından henüz bir kararın verilmediği açıkladı.



Son Güncelleme: 09.11.2020 17:23
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BakanMaliye
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