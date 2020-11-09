Berat Albayrak, Twitter hesabını kapattı mı, hesabı kapatıldı mı?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiği duyurdu. Bakan Albayrak’ın istifa açıklamasının ardından Twitter hesabının kapalı olduğu öğrenilirken, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
Berat Albayrak, Twitter hesabını kapattı mı?
Berat Albayrak görevinden sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiği ifade etmişti. Tüm bu gelişmelerin yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilisi istifa kararının doğru olduğunu ancak Cumhurbaşkanlığı tarafından henüz bir kararın verilmediği açıkladı.
Son Güncelleme: 09.11.2020 17:23