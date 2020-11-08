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Berat Albayrak neden istifa etti?

5 yıldır Hazine ve Maliye Bakanlığı yapan Berat Albayrak birkaç saat önce sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu. Herhangi bir resmi açıklama yapılmazken pek çok kişi istifanın nedenini araştırmaya başladı.

08 Kasım 2020 Pazar 21:54
Berat Albayrak neden istifa etti?
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istifa ettiğini duyurdu. Yapılan açıklamalarda sağlık sorunlarını gündeme getirirken 5 yıldır oturduğu koltuktan istifa ettiğini duyurdu.

Berat Albayrak neden istifa etti?

Hazine ve Maliye Bakanı olan Berat Albayrak sağlık sorunları nedeni ile istifa ettiğini sosyal medya üzerinden duyurdu.

Berat Albayrak kimdir?

Berat Albayrak, 1 Ocak 1978'de İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Baba adı Sadık’tır, aslen Trabzon'un Denekpazarı ilçesine bağlı Yenice köyündendir. Orta okul Eğitimini The College of Private Law'da tamamladı. Sonra İstanbul Üniversitesi İngilizce bölümünü kazandı. New York Pace Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Finans MBA (İşletme Yüksek Lisansı) İşletme Yüksek Lisansı lisans).

kariyerine 1996 yılında başlayan Albayrak, 1999 yılında profesyonel çalışmaya başladı. Çalık Grubu'nda yurt içi ve yurt dışında çeşitli şirketlerde çalıştı. 2002 yılında Çalık Holding'in ABD ofisinde finans direktörlüğüne getirildi. Aynı zamanda New York Pace Universiyt, Lubin School of Bussines’te İşletme alanında yüksek lisans derecesi aldı. 2006'da Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye’ye dönüş yaptı. 2007 yılında Çalık Holding'e Genel Müdür olarak atandı. Albayrak, aynı zamanda grupiçi firmalarda da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Finans ve Bankacılık bilim dalında doktorasını, yenilenebilir enerji kaynaklarının finansmanı üzerine tez hazırlayarak tamamladı. 2013 yılının sonunda özel sektörden ayrılarak Sabah Gazetesi’nde köşe yazarı olarak görev alan Albayrak, Marmara Üniversitesinde de Bankacılık ve Finansman alanında ders vermektedir. Birçok sivil toplum kuruluşunda çeşitli görevler almaktadır.

Berat Albayrak tarafından yapılan sosyal medya açıklaması

"Kamuoyunun dikkatine


Yaklaşık beş yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunlarım nedeniyle artık devam edememe karar aldım. Bundan sonraki süreçte artık zamanımı uzun yıllardır zorunluluktan ötürü ihmal ettiği ve bana desteğini hiçbir zaman esirgemeyen annem, babam, eşim ve çocuklarıma ayıracağım. Çok büyük hedeflerle çıktığımız bu yolculukta gerçekleşecek olan bayrak değişimiyle yeni gelen arkadaşlarımız Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Büyük güçlü Türkiye hedefine her zamankinden daha kararı ve emin adımlarla devam edeceklerdir.

Enerji'de olduğu gibi Ekonomi'de de ektiğimiz tohumlar çok da uzak olmayan bir gelecekte koca çınarlara dönüşecek ve ülkemizi tam bağımsızlık hedefine ulaştırdığına şahit olacağız inşallah. Bundan en ufak bir şüphem yoktur.

Bu 5 yıllık süre zarfında benimle bu zor ama kutsal yükü yüklenen tüm yakın mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çokça hakkım geçmiştir haklarını helal etsinler. At izinin it izine karıştığı, Hak ile batılı ayırt etmenin zorlaştığı böyle bir çetin bir zamanda bizleri samimiyetine inanarak dua eden her bir vatandaşımızdan Rabbim razı olsun.

Türkiye tarihindeki belki de en kritik dönemlerden sayılacak bu 5 yıllık süre zarfında ülkeme ve ümmete hizmet etmeyi bana nasip eden Rabbime sonsuz hamdolsun. Gaybı, kalpleri ve hakiki niyetleri bilen mutlak güç sahibi Cenab-ı Allah bizleri Sırat-ı Müstakim'den ayırmasın. Sonumuzu hayreylesin.

 Berat Albayrak"



Son Güncelleme: 08.11.2020 21:54
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Anahtar Kelimeler:
Berat AlbayrakIstifa Etti
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