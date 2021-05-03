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Başkan Ergün 3 Mayıs Türkçülük Günü mesajı yayınladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 3 Mayıs Türkçülük Günü mesajı yayınladı. İşte Başkan Ergün’ün mesajı…

03 Mayıs 2021 Pazartesi 00:52
Başkan Ergün 3 Mayıs Türkçülük Günü mesajı yayınladı
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 3 Mayıs Türkçülük Günü nedeniyle bir mesaj paylaştı. Ergün, mesajında: “Türkçülük ateşinin yeniden alevlendiği 3 Mayıs’ı Milliyetçiler Günü olarak kutluyoruz. Bugünün Türk tarihine altın bir vesika olarak yazılmasında rolü olan milliyetçi kahramanları şükranla anıyor, Başbuğ’umuz Alparslan Türkeş başta olmak üzere tüm dava şehitlerine Cenab-ı Hak’tan rahmet diliyorum. Milliyetçilik davasından ödün vermeyen cesur ve dik duruşuyla Türklük bilincini tarihe yazdıran merhum fikir adamı Nihal Atsız’ı da saygıyla anıyorum. Tabi ki en büyük Türk milliyetçilerinden biri olan Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü de bu vesileyle yad ediyor, ışığının her daim yolumuzu aydınlatacağını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Yaptığımız ve yapacağımız tüm çalışmalar, Türk milletini O’nun işaret ettiği gibi ‘muasır medeniyetler düzeyine’ taşımak içindir. Bu bağlamda Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Türk milletine ve Türklüğe hizmet vermiş tüm büyüklerimizi minnet, saygı ve rahmetle yâd ediyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılına doğru artık gün sayarken, Manisa’mızı da Ata’mızın işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak için ilk günkü aşk ve heyecanımızla çalışmaya devam ettiğimizi vurgulamak istiyorum. 3 Mayıs Türkçülük Günü kutlu olsun.” dedi.




Son Güncelleme: 03.05.2021 00:52
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BaşkanErgün3MayısTürkçülükGünüMesajı
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